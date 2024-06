La Rotellistica Lonatese svetta sui podi regionali Uisp e Aics

La Rotellistica Lonatese, giovane società di pattinaggio artistico a rotelle guidata dal tecnico Stefania Frontini con sede a Lonate Pozzolo, ha appena concluso le fase regionali dei campionati Uisp e Aics. Il duro lavoro ha finalmente dato i suoi frutti, permettendo alla Rotellistica di raggiungere i gradini più alti del podio.

La società può vantare ben quattro campioni regionali Aics: Emma Desca, Ilaria Cassinerio, Giulia Bassis e Chiara De Gaetano e cinque vicecampioni regionali Aics: Alice Natola, Gloria Zaza, Emma Assiero Bra’, Elisa Dissegna, Anna Cassinerio, oltre a due medaglie di bronzo per Giada Hakiri e Camilla Bassis. Risultato sorprendente data la giovane età della Rotellistica.

Quest’ultima si è distinta anche alle competizioni regionali Uisp, guadagnando una medaglia d’argento con la giovanissima Veronica Loi e tre medaglie di bronzo con Giulia Cardani, Aurora Fogo e Gaia Giani Margi. Ottime prestazioni con piazzamenti soddisfacenti anche per: Beatrice Regalia, Lavinia Lisi, Elena Galloni e per le giovanissime Chiara Rosberti, Sara Pericoli, Alice Sotgiu, Emma Curcio, Bianca Castellin, Giulia Martinelli e Beatrice Lista.

Il 22 giugno a Massa in Toscana inizierà il trofeo nazionale Uisp Skating Fest 2024 Formula al quale prenderà parte il sabato 29 l’atleta lonatese Gaia Giani Margi nella categoria F3 D accompagnata dal nostro tecnico Sara Busti.



Ultimo appuntamento e nuova avventura per le giovani agoniste “The Dreamers”: Alice Natola, Emma Assiero Bra’, Anna Cassinerio, Lavinia Lisi, Beatrice Regalia e Aurora Fogo che prenderanno parte al Trofeo Inter Regionale Stelle Sui Pattini Gruppi Folk che si terrà il 23 giugno a Castenedolo (Bs) nella categoria Piccoli Gruppi Gold con il numero “Danza, che passione” coreografato dal tecnico Gaia Frisoni con l’aiuto di Gloria Savoldi e Beatrice Borghetto.

La fine della stagione sportiva è stata segnata anche dal saggio di fine anno della Lonatese, che si è tenuto in data 25 maggio nella palestra di Via Volta. Il tema dell’esibizione, Inside Out, ha suscitato un grande entusiasmo da parte del pubblico. Le atlete scese in pista, più di cinquanta, hanno interpretato le emozioni del film, in un viaggio alla scoperta di sé stessi e del proprio equilibrio.

Con il prossimo 10 giugno partirà il Camp Estivo che terminerà il 5 luglio sotto la guida di Giulia Menini. La società invita tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina a contattarli attraverso la pagina Instagram @rotellisticalonatese, in vista della prossima stagione sportiva ormai alle porte.