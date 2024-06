La stazione di Luino come nuovo polo scolastico della città

Come anticipato lo scorso anno QUI, la stazione di Luino si prepara a una significativa fase di trasformazione grazie a un ambizioso masterplan promosso dall’amministrazione comunale. Un progetto che sarà presentato alla popolazione giovedì 4 luglio alle 20.45 presso Palazzo Verbania, in un incontro aperto al pubblico che avrà come tema centrale la riqualificazione dell’area.

«Nodo nevralgico della città, il polo ferroviario è tra le priorità delle nostre politiche ed azioni – commenta Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. Lì andrà a convergere una progettualità complessa; giudico estremamente positiva l’organizzazione di una assemblea pubblica che punti ad un efficace coinvolgimento della cittadinanza sul tema».

Obiettivi dell’amministrazione

L’Amministrazione comunale ha rivalutato il quadro programmatico dell’area dello scalo ferroviario. Questo ambito fa parte del sistema delle aree centrali della città, un complesso di aree pubbliche e private in parte dismesse che rappresentano una risorsa strategica per la riqualificazione degli spazi centrali e il rilancio economico, sociale ed ambientale della città.

Importanza strategica

Le aree dismesse e sottoutilizzate dello scalo ferroviario rappresentano un “vuoto” sia fisico che relazionale, creando una cesura tra il tessuto ottocentesco e l’espansione industriale di Luino. L’intervento proposto mira alla rifunzionalizzazione della stazione ferroviaria internazionale di Luino, attualmente poco utilizzate e fonte di degrado sociale, nonché dei fabbricati di notevole interesse storico-architettonico e paesaggistico.

Rigenerazione e sostenibilità

L’Amministrazione, in collaborazione con il proprietario dell’area (RFI) e la Prefettura di Varese, intende contrastare il degrado attraverso l’utilizzo e la manutenzione degli spazi. Gli interventi includono lo spostamento delle scuole secondarie di secondo grado dall’area panoramica e dalla zona della chiesa di San Pietro verso l’area dismessa dello scalo ferroviario. Questo spostamento migliorerà la viabilità e il trasporto pubblico, con benefici ambientali e sociali, oltre a vivacizzare il tessuto esistente, anche in termini di opportunità commerciale ed economica.

Nuovo polo scolastico

La nuova localizzazione del polo scolastico presso lo scalo ferroviario consentirà una migliore connessione con i sistemi di trasporto pubblico, migliorando la qualità dell’aria e promuovendo stili di vita più sani. La pianificazione prevede inoltre la realizzazione di un sovrappasso in grado di connettere la città, oltre che la stazione, valorizzando il paesaggio e favorendo la vocazione turistica della città.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi all’appuntamento di Palazzo Verbania – conclude Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici di Luino -. L’area della stazione ferroviaria e le nostre progettualità per un recupero totale della zona sono tra le priorità dell’amministrazione. Riutilizzo e ristrutturazione degli stabili, sicurezza e socialità, oltre alla realizzazione di un polo scolastico rispondente alle necessità di una didattica contemporanea. Presenteremo tutto questo e, come nelle altre occasioni, saremo pronti a recepire gli spunti sottoposti dai cittadini e a rispondere a dubbi e le perplessità che vorranno sottoposti in quella sede».