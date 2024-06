La Varese Van Vlaanderen è alle porte: quattro percorsi per ricreare il Giro delle Fiandre

Il Ciclismo a Varese ha tratto linfa vitale dai mondiali del 2008, fino a diventare una delle eccellenze turistiche del nostro territorio.

La Varese Van Vlaanderen è alle porte: quattro percorsi per appassionati di ciclismo in questa manifestazione non agonistica che attraverserà la nostra provincia domenica 16 giugno.

Un evento importante, che nasce dalla collaborazione di numerosi partner e il sostegno della Camera di Commercio di Varese, la Federazione Ciclistica Italiana, l’organizzazione tecnica della SC Orinese e la collaborazione dell’Associazione Varese BikeGuide e Varesedoyoubike.

Le iscrizioni saranno aperte già dal sabato 15, dalle 0re 14 alle ore 18 presso FestiAmo Park Cittiglio, in Piazza Alfredo Binda. Dalle ore quattordici dello stesso giorno sarà possibile visitare l’esposizione di biciclette e maglie storiche a cura di Luca Carraro e Roberto Marengoni, ospitate dal museo Alfredo Binda.

La partenza della domenica è prevista a piccoli gruppi dalle ore 7:30 alle 9. Sono stati ideati quattro percorsi, due Randonnée (18/105 km) uno Gravel (61 km) e uno cicloturistico (50 km).

L’idea della Varese Van Vlaanderen, con i suoi due percorsi Randonnée è quello di riprodurre in scala il famoso Giro delle Fiandre, una manifestazione Belga, nel nostro territorio, per questo motivo sono stati scelti dei tracciati che vanno a percorrere delle ripide salite di acciottolato o asfalto.

Accanto ai tracciati tradizionali ci saranno anche due alternative: il percorso gravel (le biciclette da corsa adatte agli sterrati) e quello cicloturistico.

Non mancheranno i punti ristoro lungo tutti i percorsi e per la prima volta in Lombardia verrà organizzato anche un punto ristoro per atleti celiaci. “Di solito c’è molta competizione tra organizzazioni di questo tipo noi vogliamo mandare un messaggio di collaborazione e invitiamo tutti gli altri organizzatori a venire col loro stand per promuovere e creare sinergia”.