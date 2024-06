La Veddasca piange Alessandro Sartorio, i suoi lavori in rame affascinavano tutti

La Val Veddasca è in lutto. Si è spento Alessandro – Sandro – Sartorio, residente a Cadero, abitante della valle e artista locale.

Lo piangono la sua famiglia, gli amici, ma anche i tanti che in questi anni avevano avuto modo di conoscere e apprezzare le sue opere, realizzate in rame, che rappresentavano per lui un orgoglio.

Una grande passione lo spingeva a continuare a produrre rielaborazioni di quadri famosi – la Gioconda o il Bacio di Hayez ad esempio – o altri soggetti e a chiunque gli rivolgesse domande sui suoi lavori, Alessandro Sartorio – chiamato da tutti Sandro – si fermava a raccontare con gratitudine delle tecniche di realizzazione, delle sue idee, mostrando con orgoglio le tante creazioni che il suo estro inventava. Alcune opere si possono ammirare al Micro Museo di Cadero, altre al circolo Pianezza di Graglio.

Oltre a tutto ciò, aveva nel cuore il suo territorio e la storia locale. La scorsa estate intervenne volentieri durante una presentazione di un libro al circolo di Graglio raccontando dei suoi ricordi negli anni del Contrabbando.

Di lui resterà il ricordo dei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, ma anche un gran numero di opere che continueranno ad abbellire i luoghi di una Veddasca che ama i suoi figli e non li dimentica.

