L’architetto Vanni Mirandola è il nuovo assessore all’urbanistica di Castellanza

L’architetto Vanni Mirandola è il nuovo assessore esterno all’urbanistica di Castellanza. Impegnato nello stesso incarico a Pero, fino alle recentissime elezioni che hanno ribaltato il governo della cittadina del rhodense, Mirandola è l’uomo a cui l’amministrazione castellanzese ha affidato la delicata delega in materia di servizi del settore Governo del Territorio (urbanistica e edilizia). La decisione è stata presa a seguito della tragica scomparsa del sindaco Mirella Cerini lo scorso aprile e all’assunzione delle funzioni fino alle elezioni della primavera prossima da parte del vice sindaco Cristina Borroni.

L’urbanistica era in capo al primo cittadino Cerini ed è stato necessario trovare in poco tempo una figura in grado di proseguire con la massima competenza il lavoro svolto fino ad oggi e che, ha tenuto a precisare il vicesindaco Borroni, non è mai stato interrotto: «La persona che abbiamo individuato ha una grande esperienza nella gestione in ambito pubblico di questo particolare settore, sia dal punto di vista tecnico sia da quello amministrativo, competenze necessarie per lavorare insieme per la nostra città – ha dichiarato il vice sindaco reggente Cristina Borroni -. Vorrei inoltre evidenziare la presenza qui, oggi, di tutto il nostro gruppo. La scomparsa di Mirella è stata difficile da accettare, abbiamo affrontato un momento complicato ma la squadra ha tenuto trovando quella coesione necessaria per andare avanti. La nostra promessa di lavorare in gruppo per la città, senza interessi di parte, non verrà meno».

Assessore uscente a Pero

Il neo assessore non ha nascosto l’emozione: «Vi ringrazio per avere pensato a me nel ricoprire questo impegno gravoso – ha dichiarato Mirandola -. Sono assessore uscente dal Comune di Pero, non rieletto. Pensavo di non continuare con la politica ma ho cambiato idea quando mi è stato chiesto di farlo in un momento così difficile per il Comune di Castellanza: Mirella, se questo può essere un segno, è anche il nome della mamma dei miei figli».

Il nuovo assessore, avendo lavorato tra Castano Primo e Robecchetto, conosce bene l’area di Malpensa oltre che naturalmente tutta la zona del Rhodense dove ha gestito in particolare la grande partita di Mind e del polo fieristico. Ha fatto parte di una amministrazione di centrosinistra ma ha fin da subito dichiarato che «l’adesione politica è irrilevante all’interno del gruppo con cui andrà a lavorare. I valori che mi guidano sono quelli della Costituzione, dell’ antifascismo e della legalità», ha sottolineato. Mirandola è tra gli amministratori che hanno aderito ad Avviso Pubblico per la legalità, e ama le grandi sfide.

Dal polo chimico a Mill: le grandi sfide

A Castellanza le partite urbanistiche aperte sono tante: dal polo chimico, in fase di riqualificazione, al sedime ferroviario da poco acquisito da Rfi, fino a Mill, la più grande sfida per il futuro: «L’asse del Sempione è costellata da aree dismesse – ha sottolineato -, il mio obiettivo è farle diventare risorse per il territorio. Ho bisogno un pò di tempo per conoscere tutta la macchina comunale e iniziare a lavorare ma le premesse sono positive».

In merito a Mill è intervenuto il consigliere comunale Gianni Bettoni che ha auspico che il progetto possa avere ulteriori progettualità da offrire alla città, oltre a spazi universitari e per Univa: «Sicuramente l’esperienza di Mirandola potrà aiutarci in questa direzione».

Vanni Mirandola

L’architetto Mirandola, ha conseguito la laurea in architettura al Politecnico di Milano, con indirizzo in Urbanistica e Pianificazione del Territorio. Ha consolidato la sua esperienza lavorativa come responsabile di servizio nei settori dei lavori pubblici, ambiente, urbanistica ed edilizia in diversi comuni della provincia milanese: Rho, Castano Primo e Robecchetto con Induno.

Il suo impegno nell’amministrazione comunale di Pero, dove tutt’ora risiede, lo vede attivo dal 1997 in qualità di Consigliere Comunale e Assessore all’Organizzazione e Bilancio, dopo aver fatto parte della Commissione Edilizia per diversi anni, dall’inizio degli anni ’90. Dal 2007 è Consigliere e Assessore, con delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente e dal 2012 a giugno 2024, con delega alle Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità.

All’Assessore Maria Luisa Giani il servizio Informatica.

Con l’inserimento nella compagine amministrativa dell’Assessore Mirandola, si è ritenuto attribuire all’Assessore Maria Luisa Giani, già delegato alle attività dei Servizi del Settore Finanziario (Bilanci e Tributi), anche il servizio Informatica. «Tutto questo a conferma che, senza troppi clamori, stiamo continuando a lavorare e a portare avanti gli impegni che abbiamo assunto di fronte a tutti i cittadini di Castellanza», ha concluso il vice sindaco Borroni.