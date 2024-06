L’area giochi di Brezzo di Bedero verrà intitolata alle Fiamme Gialle

Anche Brezzo di Bedero avrà la sua Area Fiamme Gialle d’Italia all’interno del Parco Castellaccio, un’area pubblica scelta dal Comune per celebrare il 250º anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per mercoledì 12 giugno alle ore 11:00, all’incrocio tra via Monte Grappa e via Roma.

PROGRAMMA

Ore 10.45 schieramento delle rappresentanze e dei Gonfaloni

Ore 11.00 inizio della cerimonia. A seguire: alzabandiera, intervento del sindaco di Brezzo di Bedero, intervento del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, svelamento della targa recante il nome del Parco e di una scultura e benedizione dell’area verde

Ore 11.30 termine della cerimonia e a seguire vin d’honneur con le autorità e gli invitati.