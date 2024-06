L’associazione “Area Giovani” di Castellanza in visita a Palazzo Lombardia

Una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Area Giovani” di Castellanza ha avuto il piacere di visitare le sedi istituzionali di Regione Lombardia, Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia. I funzionari hanno accolto i ragazzi raccontando storie e aneddoti legati al Consiglio Regionale e alla Lombardia, offrendo un’esperienza formativa e coinvolgente.

L’incontro, organizzato in occasione dell’ottavo anniversario della fondazione dell’Associazione, è stato reso possibile grazie all’impegno del Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega). Durante la visita, i ragazzi sono stati oltretutto accolti dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«È stato un piacevole incontro – ha dichiarato in una nota Emanuele Monti – caratterizzato da uno scambio di doni, durante il quale assieme al Presidente Fontana abbiamo consegnato all’Associazione un libro che racconta la storia di Palazzo Pirelli. Il Presidente Fontana ha rivolto i suoi auguri ai ragazzi, esortandoli a proseguire con determinazione nel solco di quanto fatto finora, poiché il percorso intrapreso può essere d’esempio per altri giovani e altre realtà del nostro territorio».

Monti ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per coinvolgere i giovani del territorio su tematiche di sviluppo per la società, incoraggiando i ragazzi a continuare a lavorare con passione e impegno per il bene della comunità.

Le dichiarazioni dei rappresentanti dell’Associazione Area Giovani hanno evidenziato l’entusiasmo e la gratitudine per questa opportunità. Il Presidente Luca Signorini ha affermato: «Questa visita ci ha dato l’opportunità di capire meglio il funzionamento delle istituzioni regionali e di sentirci parte attiva del nostro territorio». Alessio Gasparoli, Presidente Onorario, ha aggiunto: «È stato un onore incontrare il Presidente Fontana. Le sue parole sono state per noi fonte di ispirazione per proseguire con il nostro impegno e per lavorare con ancora più passione ai nostri progetti culturali e sociali».

L’incontro si è concluso con la promessa di continuare a sostenere e promuovere iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei giovani nelle dinamiche sociali e culturali del territorio lombardo.