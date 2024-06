Leonardo presenta l’elicottero AW249 a Eurosatory: tecnologia e capacità operative di nuova generazione

Leonardo ha presentato a Eurosatory – in corso a Parigi dal 17-21 giugno- l’elicottero AW249, un nuovo elicottero da esplorazione e scorta per l’esercito italiano, una prima mondiale per un velivolo da combattimento occidentale completamente nuovo.

L’AW249, sviluppato in collaborazione con il ministero della Difesa italiano, è denominato AH-249A NEES – Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta – “Fenice”.

È progettato per rispondere a rigorosi requisiti operativi per i prossimi 30 anni, vantando tecnologie e capacità uniche al mondo che lo rendono un ponte verso l’evoluzione futura dell’ala rotante militare. Il nuovo elicottero di Leonardo beneficia di capacità e tecnologie attualmente non disponibili altrove nel mondo, dimostrandosi in modo assolutamente unico un ponte ideale verso la graduale evoluzione dell’ala rotante in ambito militare.

ARCHITETTURA APERTA

Questo elicottero presenta un‘architettura completamente aperta, permettendo una crescita sistemica e un adattamento continuo per soddisfare le esigenze del mercato. Le sue elevate prestazioni comprendono velocità, raggio d’azione, potenza, capacità di carico, operatività in condizioni estreme e manovrabilità a bassa quota. Una delle caratteristiche chiave dell’AW249 è la sua interoperabilità in un contesto multi-dominio (aria-terra-mare-spazio-cyber), grazie a un’interfaccia cockpit avanzata con display digitali touch screen, riconoscimento dei gesti, e un sofisticato sistema di gestione della missione (Battle Management System).

COSA PUÒ FARE

L’AW249 è progettato per svolgere missioni di scorta, supporto ravvicinato, interdizione, e acquisizione di informazioni in un sistema C4 (ISTAR), con capacità di identificare unità di terra e trasmettere dati al centro di comando tramite canali sicuri. È equipaggiato con potenti motori per operazioni in condizioni estreme, può essere utilizzato in modalità imbarcata, e dispone di vari sistemi d’arma, tra cui razzi, missili aria-aria e aria-superficie, e un cannone da 20mm. La sua sopravvivenza è garantita da un avanzato sistema di autoprotezione, blindature, serbatoi a prova di proiettile, resistenza strutturale agli impatti e ridotta osservabilità.

OTTIMO ANCHE PER L’ADDESTRAMENTO

L’AW249 offre anche capacità di simulazione digitale e servizi di supporto tecnico e addestramento avanzati, inclusa la realtà virtuale ad alta fedeltà e la manutenzione predittiva. Lorenzo Mariani, condirettore generale di Leonardo, ha evidenziato come l’AW249 rappresenti una combinazione vincente di digitalizzazione, connettività multi-dominio, protezione cyber, e capacità operative autonome. Gian Piero Cutillo, managing director della divisione Elicotteri di Leonardo, ha sottolineato il successo del progetto grazie alla collaborazione con l’esercito italiano.

SOSTITUIRÀ L’AW129

L’AW249, con un peso massimo al decollo di 8,3 tonnellate, è destinato a sostituire la flotta di elicotteri AW129 dell’esercito italiano, prossima alla fine del suo ciclo di vita. Un prototipo ha volato per la prima volta nell’estate del 2022 e ad oggi sono stati costruiti quattro prototipi, con le prime consegne previste a partire dal 2027. Il velivolo è anche disponibile per il mercato export, grazie alle sue capacità avanzate e al moderno design.