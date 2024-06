L’estate di Ispra si apre con la Notte Bianca

Torna la notte bianca di Ispra: l’appuntamento è per sabato 22 giugno dalle ore 19,00 alla mezzanotte.

Quella in programma questo fine settimana è la sesta edizione di Ispra IN-cultura-commercio-turismo, la notte bianca organizzata dal Comitato Commercianti ed Imprenditori Ispresi assieme all’Associazione Culturale “Amici di Mario Berrino” e all’Associazione Genitori di Ispra che animerà il centro storico della cittadina del Basso Verbano. Qui la locandina con i dettagli dell’evento

In programma: stand gastronomici, musica dal vivo e shopping by night oltre alla presenza del 1°club nazionale Fiat 600 di Besozzo. Grande adesione per un’edizione che si pone nel solco delle precedenti e che prevede 45 espositori e 79 sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di un evento entrato nella tradizione di Ispra e che apre idealmente l’estate isprese.