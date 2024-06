Lions Club Gallarate Seprio Lancia la Raccolta di Occhiali Usati a Cassano Magnago

Il Lions Club Gallarate Seprio ha annunciato con entusiasmo l’estensione delle sue iniziative di solidarietà nella comunità di Cassano Magnago. Dopo un mese dall’inizio della raccolta di smartphone usati, che ha già visto la donazione di 82 dispositivi, il club lancia una nuova campagna: la raccolta di occhiali usati nell’ambito del “Progetto Italia”, coordinata dal socio Andrea Pisani.

Il “Progetto Italia” è parte di un’iniziativa internazionale che conta diciannove centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista in tutto il mondo. Solo nel 2023, questi centri hanno ricevuto circa 6 milioni di paia di occhiali, distribuendone oltre 2,8 milioni nei paesi in via di sviluppo. Questo service non solo aiuta le persone in condizioni economiche difficili, ma fornisce anche un valido sostegno in situazioni emergenziali causate da calamità naturali come alluvioni e terremoti.

La presidente del Lions Club, Silvia Radaelli, ha dichiarato: “Dopo aver constatato con estremo piacere questa collaborazione dai cittadini e dalle cittadine di Cassano Magnago, abbiamo valutato di lanciare anche la raccolta di occhiali usati essendo un supporto medico diffuso tra la popolazione. Coloro che hanno degli occhiali che non utilizzano più potranno donare una nuova speranza a chi è meno fortunato semplicemente consegnandoli nelle stesse Box dei Cellulari presso Mani di Forbici, VapeRoom 76, New Energy Ssdrl, Muppet Bar e Repair & Services – Riparazione Cellulari.”

Gli occhiali raccolti saranno puliti, riparati e classificati secondo la gradazione nel centro italiano di Chivasso in Piemonte, per poi essere distribuiti dai volontari Lions. Attualmente, oltre il 41% della popolazione italiana fa uso di lenti, di cui il 7,5% vive in condizioni di assoluta povertà. Queste persone, soprattutto bambini e anziani, possono incontrare difficoltà nel procurarsi gli occhiali necessari.

I punti di raccolta per smartphone e occhiali usati sono situati presso le seguenti attività commerciali di Cassano Magnago:

Mani di Forbici Parrucchiere, via San Pio X, 52

VapeRoom 76, via IV Novembre, 11

New Energy Ssdrl Palestra, via Andrea Costa, 7

Muppet Bar, via IV Novembre, 86

Repair & Services – Riparazione Cellulari, via Dante, 20

“Anche questo service unisce l’utilità con la sensibilità sociale permettendo il riutilizzo consapevole e lodevole di oggetti usati”, ha concluso Radaelli. “A nome di tutti i Soci e le Socie del Club esprimo la nostra gratitudine all’intera città per l’attenzione e la collaborazione presente e futura che ci accorderà.”

Il Lions Club Gallarate Seprio invita tutti i cittadini a partecipare a queste iniziative, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno e contribuendo a un gesto di grande solidarietà.