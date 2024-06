L’opposizione di Casorate prende le distanze dal sindaco. “Solidarietà a Montagnoli”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della minoranza di Casorate Aperta, sulla frase pronunciata dal sindaco Dimitri Cassani in riferimento al neosindaco di Arsago Seprio Claudio Montagnoli. Va precisato che la nota è stata inviata prima del successivo comunicato in cui Cassani ha chiesto formalmente scusa (pur dicendo di essere stato travisato)

Apprendiamo dalle testate locali che il sindaco di Casorate Sempione Cassani si è reso protagonista di una pessima e gravemente offensiva uscita social nei confronti del neo eletto Sindaco di Arsago Claudio Montagnoli.

Come gruppo di minoranza ci teniamo a prendere le distanze da tali affermazioni di pessimo gusto che mostrano come per Cassani il voto sia sacra espressione della volontà degli elettori solo quando essi scelgono chi va a genio a lui. Quando così non è, si lancia in considerazioni che sviliscono allo stesso tempo gli Amministratori e i cittadini che li hanno eletti.ù

Si tratta di affermazioni la cui gravità aumenta per il ruolo ricoperto dalla persona da cui provengono, poiché rappresenta non solo se stesso, ma tutti i suoi cittadini nella funzione di sindaco pro tempore.

Come tale, è tenuto a mostrarsi rispettoso nella comunicazione e nei confronti delle scelte dei cittadini, come ha anche ricordato lo scorso 2 giugno durante la consegna della Costituzione ai neo diciottenni casoratesi, con un discorso in cui spiegava il valore della democrazia e l’importanza del voto. Come tiene a ribadire in occasione dei suoi successi elettorali.

Ribadiamo, come consiglieri ma soprattutto come cittadini, la nostra presa di distanza e ferma condanna alle parole ignobili di Cassani e la nostra solidarietà al neo eletto Sindaco di Arsago Seprio Claudio Montagnoli, con il quale ci complimentiamo per il successo elettorale, augurandogli di lavorare con l’impegno e la serenità che ha già dimostrato negli anni.