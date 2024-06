“L’ora Buca”: il nuovo giornalino scolastico del Don Milani di Tradate

Inattivo dal 2009, quest’anno gli studenti dell’Isiss Don Milani di Tradate hanno deciso di riprendere il progetto dello storico Giornalino scolastico “L’Ora Buca”, per favorire un dialogo costruttivo tra i membri della scuola e non solo, su diversi argomenti, dalla cultura all’attualità, dalla cronaca all’intrattenimento e molto altro.

Coerentemente con l’attuale era digitale, il giornalino è stato organizzato come una newsletter mensile indirizzata a tutta la comunità scolastica. I quattro numeri di questa nuova edizione sono, infatti, consultabili sul sito dell’Istituto e sulla pagina Instagram @lorabuca_donmilani.

Tale progetto si è configurato come un’esperienza altamente formativa, in quanto gli studenti, nel ruolo di redattori e creator di un progetto grafico, hanno creato un nuovo e inedito spazio di condivisione e di espressione studentesca. Gradualmente, dopo le distanze e i silenzi del lockdown, gli studenti sono ritornati ad affollare i corridoi, con la carica esplosiva delle loro idee, domande, perplessità, iniziative, con il desiderio di una scuola sempre meno verticale, in grado di accogliere le loro istanze. Il giornalino, il podcast, il cineforum, gli incontri con l’autore e tutti gli altri progetti, attivati dall’ISISS Don Milani nell’a.s. 2023/2024, presentano una nuova idea di scuola, in cui i docenti, nel ruolo di facilitatori, mirano a svegliare – nel senso eracliteo del termine – i discenti, al fine di costruire un ponte tra il mondo fuori e i confini sicuri delle nostre aule, anche e soprattutto attraverso un giornale, pensato come “una finestra sul mondo”.

Prof.ssa Mabel Mezza