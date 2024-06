Luca Spada: «Sto con Reguzzoni. Solo un’Europa più autorevole può rilanciare l’Italia e avvicinare i giovani alla politica»

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, a sostegno della candidatura di Marco Reguzzoni alle Europee (da indipendente, nelle liste di Forza Italia) arriva una testimonianza di appoggio preziosa e speciale. È quella di Luca Spada, fondatore di Eolo, imprenditore visionario e capace. Sui suoi profili social, lo stesso Spada ha pubblicato un post per spiegare il suo rapporto con la politica e la decisione di sostenere Reguzzoni e il progetto dell’Associazione “I Repubblicani”. Un gesto concreto e non dovuto, quindi ancora più prezioso. «Lo faccio – ha scritto Spada – perché, come Marco, sono convinto che solo una maggiore autorevolezza dell’Europa possa spingere l’Italia ad una rivoluzione e rinascita della macchina Statale e far tornare i giovani ad entusiasmarsi della politica».

Ecco il messaggio completo di Luca Spada:

«Ogni tanto mi accarezza l’idea di dare il mio contribuito alla politica di questo meraviglioso Paese, ma, come tanti di noi, vengo frenato dalla moltitudine di problemi che questa decisione potrebbe causare alla nostra salute.

La politica italiana è piena di insidie, un mostro dotato di anticorpi potentissimi che annienta e distrugge chiunque voglia cambiare l’establishment.

E’ quindi con grande ammirazione, fiducia e stima che accolgo il ritorno in politica dell’amico Marco Reguzzoni, candidato alle prossime elezioni europee.

Marco nella sua precedente esperienza politica ha sempre mantenuto coerenza ed ha fondato 9 anni fa l’associazione Repubblicani, la cui carta dei valori rispecchia a pieno lo spirito liberale, liberista e federale che sono da sempre la mia stella polare.

E, come Marco, sono convinto che solo una maggiore autorevolezza dell’Europa possa spingere l’Italia ad una rivoluzione e rinascita della macchina Statale e far tornare i giovani ad entusiasmarsi della politica.

Marco, in bocca al lupo e grazie per l’impegno!»