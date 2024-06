Lugano Digital Weekend: tre festival su arte e nuove tecnologie

Il 14 e il 15 giugno, il patio di Palazzo civico e Piazza della Riforma ospiteranno tre festival su arte e nuove tecnologie: Lugano NFT fest, TECH fest e WUF. Dopo le positive esperienze degli anni passati l’obiettivo è offrire, in un unico fine settimana, l’opportunità di approfondire i molteplici ambiti e gli interessi legati al mondo dell’avanguardia digitale.

A far da cornice a Lugano Digital Weekend saranno tre eventi: l’NFT fest dedicato alle community Web3 e ai fan degli NFT in tutte le sue forme; il TECH fest incentrato sul mondo delle start up, degli investitori e delle più recenti innovazioni tecnologiche e infine il WUF, acronimo di “We Understand the Future”, un format sulle nuove forme d’arte legate alle ultime tecnologie.

Grazie alla collaborazione tra FFS e Lugano Living Lab (laboratorio digitale della Città), i biglietti di entrata agli eventi varranno anche come titolo di trasporto sui mezzi pubblici all’interno di tutta la comunità tariffaria Arcobaleno per la durata di validità degli stessi. È possibile prenotare i ticket su www.nft-fest.com. I partecipanti avranno così la possibilità di raggiungere comodamente Lugano da tutto il Ticino utilizzando la rete dei trasporti pubblici.

Il cuore dei festival sarà il municipio di Lugano e Piazza della Riforma. Nel patio di Palazzo Civico ci saranno i keynote e i podcast dei rappresentanti dell’industria e dei maggiori influencer. Sarà l’occasione per confrontarsi e discutere insieme sui vari temi che riguardano l’innovazione tecnologica.

Ci sarà soprattutto spazio per le novità, con la Città che presenterà alcune attività strategiche intraprese per agevolare l’insediamento di start up tecnologiche sul territorio.

Michele Foletti, Sindaco di Lugano dichiara: “Il coraggio dimostrato più volte dalla Città di Lugano ispira nuove iniziative sull’innovazione tecnologica e l’avanguardia artistica nel mondo del digitale. Siamo orgogliosi di coinvolgere sempre più persone nel nostro territorio, che oggi fa parlare di sé nel mondo”.

Roberto Gorini, organizzatore di NFT fest e TECH fest ribadisce che “Lugano dimostra ancora una volta di credere fermamente nelle nuove tecnologie e nell’ecosistema che questo indotto porta. Ricordiamo infatti che Lugano è stata la prima città al mondo a dotarsi di una propria criptovaluta per i pagamenti, di un proprio wallet, di una propria blockchain confederata e istituzionale, di diversi incubatori per start up e di vari percorsi formativi dedicati a società, persone fisiche e al mondo del business”.