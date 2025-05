Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 16,17,18 maggio

Vino, passione e divertimento: a Castiglione Olona torna “Tra Arte e Degustazione”. Dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della Pro Loco, si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d’Italia da 26 cantine diverse. Festa delle Api a Lissago: un pomeriggio tra natura, gioco e sostenibilità. Il 17 maggio alle ore 16.00, il giardino della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio ospiterà un evento aperto a tutti per scoprire il mondo delle api e sostenere l’educazione ambientale. Festival della Meraviglia, tre giorni di eventi a Laveno per stupirsi e riflettere. Il programma della rassegna che dal 16 al 18 maggio porta sulle rive del Lago Maggiore incontri, mostre e spettacoli per guardare il mondo da nuove prospettive. (Nella foto Laveno nello scatto di Vittorio Bolis)

ARSAGO SEPRIO – La 19° edizione di Terra e Laghi, Festival di teatro internazionale, transfrontaliero e macroregionale organizzato dal Teatro Blu di Cadegliano Viconago, non poteva iniziare con uno spettacolo più significativo: "Giulietta e Romeo". Venerdì 16 maggio, Teatro Blu presenta una propria versione dell'opera di Shakespeare

BESOZZO – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina naturale e del benessere alimentare. Domenica 18 maggio presso BU'FALA a Besozzo, si terrà un corso pratico di cucina con grani antichi e lievito madre, guidato dallo chef Luigi Caforio, esperto di alimentazione consapevole e panificazione tradizionale, in collaborazione con Impresa Agricola Mariù

BRUNELLO – Dalle 14.30 alle 18.30, per tutte le domeniche di maggio, sarà aperta la Bottega Solidale di Good Samaritan ODV che propone tante novità: dalle gonne in tessuto tinto a mano, alle magliette super colorate, dai nuovi colori degli scialli tessuti a mano, ai prodotti di eco-cosmesi. Tantissime sono le offerte sui prodotti alimentari, come cioccolato, cremose, scorse d'arancia e molto altro

BRUNELLO – Un'occasione per scoprire da vicino il mondo del fotovoltaico residenziale e toccare con mano le tecnologie più innovative del settore: è questo l'obiettivo di "In To The Sun", l'evento promosso da Elmec Solar, azienda del Gruppo Elmec specializzata in soluzioni per l'energia solare. L'appuntamento è per sabato 17 maggio, presso il Campus Tecnologico Elmec di Brunello

BUGUGGIATE – Un weekend all'insegna del divertimento per umani e amici a quattro zampe tra sport, laboratori, street food e spettacoli. Al centro cinofilo Dog Academy di Buguggiate, due giornate gratuite da vivere in famiglia

CASSANO MAGNAGO – Nel grande parco della Magana la tre giorni "Camelot", tra esibizioni in costume, buon cibo, laboratori, rievocazioni. Dal 16 al 18 maggio arriva Camelot Fest, il festival dedicato all'universo medievale e fantasy

LAVENO MOMBELLO – Il 16, 17 e 18 maggio e fino al 1 giugno, Laveno Mombello ospita la terza edizione del Festival della Meraviglia: l'evento culturale che invita a esplorare i confini come spazi di incontro e riflessione

RANCO – Musica, giovani talenti e territorio si incontrano nella prima edizione de Il Lago Cromatico YOUNG, una nuova rassegna concertistica che porta sulle rive lombarde del Lago Maggiore l'energia e la creatività delle nuove generazioni. Il debutto è previsto venerdì 16 maggio alle 21 nella Sala Consiliare di Ranco, con il duo pianistico Plano e la giovane Alessia Oliverio, che porteranno in scena musiche di Beethoven, Schubert, Poulenc, Chaminade e Brahms

TERNATE – Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 18.30, al Parco Berrini di Ternate arriva la sesta edizione di Artigiani al Parco, una giornata all'aria aperta pensata per valorizzare il talento degli artigiani locali, la bellezza del territorio e il piacere di vivere momenti autentici in famiglia

VARESE – La musica antica torna a risuonare nella suggestiva chiesetta di San Cassiano a Varese. Per cinque sabati consecutivi, nel mese di maggio, la storica rassegna Musica a San Cassiano – giunta alla ventesima edizione – accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra le sonorità del passato. Il 17 maggio: polifonia vocale dal Rinascimento al Romanticismo

VARESE – Dal 15 al 25 maggio il ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Varese, porta in tavola i sapori autentici della Puglia con il suo menù speciale, pensato per il format "Giro d'Italia"

VARESE – Sabato 17 maggio al Circolo di Casbeno va in scena il meglio degli anni d'oro della musica. Con "Retro Mixtape", la serata promette un tuffo nel passato tra le hit indimenticabili dei decenni '70, '80 e '90, selezionate da Magash Sound, garanzia di ritmo e atmosfera coinvolgente

VARESE – Sai che con i mattoncini puoi creare una matrice di stampa? Guidato da un esperto tipografo crea la tua opera d'arte stampando con i mattoncini LEGO®. Creatività, manualità fine, conoscenza e sperimentazione delle tecniche di stampa: appuntamento al Thinker Lab di Varese sabato 17 maggio, dalle 15 alle 16.30, per vivere questa esperienza

VARESE – La rivoluzione firmata Opel è pronta a conquistarvi: la nuova Frontera 2025 debutta ufficialmente in showroom con un imperdibile Open Weekend da Marelli & Pozzi, in Viale Borri, sabato 17 e domenica 18 maggio. Design rinnovato, anima green e tecnologia di bordo all'avanguardia

VARESE – Sabato 17 maggio alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese, va in scena Divulgazione Coatta Ambientale, il nuovo spettacolo del comico e divulgatore romano Fill Pill: un evento che unisce satira pungente e riflessione critica sui temi della crisi ambientale, organizzato come serata di raccolta fondi a sostegno del Distretto di Economia Solidale (DES) di Varese

VARESE – Se volete iniziare il weekend con un buon caffè non potete non fare tappa da Glam Varese: Maurizio, Annina, Valentina, Francesca e Ivan vi aspettano in via Manin, sotto ai portici, tutti i giorni fino alle 20

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina

CAMPIONE D'ITALIA – Il Salone delle Feste di Campione d'Italia ha avviato una partnership con lo storico locale Blue Note di Milano per arricchire la proposta della stagione 2025. Musica di qualità, un mood inconfondibile e artisti di calibro internazionale gli ingredienti che caratterizzano la rassegna "Jazz Royale". Il 15 maggio si esibirà Sagi Rei, musicista israeliano naturalizzato italiano dalla versatile vocalità soul con influenze etniche

VALDILANA (BI) – La bella stagione porta all'Oasi Zegna una fioritura spettacolare: da metà maggio a inizio giugno la Conca dei Rododendri, situata alle porte dell'Oasi Zegna, voluta da Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall'architetto Pietro Porcinai, fiorisce trasformandosi in una tavolozza di sfumature rosse, rosa, bianche e viola creando una suggestiva esplosione di colori. Primo appuntamento sabato 17 maggio

VALDILANA (BI) – Da sabato 17 maggio a domenica 16 novembre 2025, gli spazi di Casa Zegna accolgono un racconto visivo che intreccia fabbrica, comunità e natura, in armonia con i temi cari al Fondatore Ermenegildo Zegna e parte della missione stessa

CASTIGLIONE OLONA – Vino, passione e divertimento: a Castiglione Olona torna "Tra Arte e Degustazione".

Dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della Pro Loco, si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d'Italia da 26 cantine diverse

GEMONIO – Sullo schermo di Gemonio i paesaggi mozzafiato della Thailandia. Venerdì 16 maggio (ore 21) appuntamento con una proiezione di immagini commentate da Martina Jemoli nel salone del centro polivalente di via Curti

CAZZAGO BRABBIA – Camminan Mangiando 2025: gusto, cultura e natura si incontrano a Cazzago Brabbia. Domenica 18 maggio il borgo sul Lago di Varese ospiterà una giornata speciale tra passeggiate, tappe gastronomiche e attività per tutta la famiglia

CASCIAGO – "Paella Benefica": una giornata di gusto e solidarietà a Morosolo. Domenica 18 maggio, presso il Riarma Caffè, un evento speciale unisce cucina tradizionale e beneficenza per sostenere l'associazione Millepiedi di Morosolo

TERNATE – "Fiori al profumo di caffè", un mattino creativo tra rose di carta e colazione a Ternate. Una mattina rilassante da trascorrere in compagnia creando splendide rose di carta e gustando una deliziosa colazione

VARESE – Festa delle Api a Lissago: un pomeriggio tra natura, gioco e sostenibilità. Il 17 maggio alle ore 16.00, il giardino della scuola dell'infanzia A.M. e G.B. Dall'Aglio ospiterà un evento aperto a tutti per scoprire il mondo delle api e sostenere l'educazione ambientale

VARESE – Il Giubileo delle bande porta la musica al Sacro Monte di Varese. Domenica 18 maggio un appuntamento di festa con le bande musicali della provincia

INARZO – Oasi Lipu in festa domenica 18 maggio. Una giornata speciale in cui accogliere tutto il pubblico e vivere un'esperienza in natura tra visite guidate, censimenti di farfalle, erbe selvatiche commestibili, sfide tra famiglie, letture e un aperitivo per brindare insieme ai 60 anni della Lipu

MALNATE – "Bellezza a sei zampe": a Malnate l'evento per promuovere l'amore verso gli animali. Il comitato "Impronte" ha organizzato l'iniziativa che si svolgerà domenica 18 maggio al Museo "Realini" di Villa Braghenti. Un concorso fotografico e diverse attività anche per i più piccoli

BRUNELLO – "Into the Sun"con Elmec Solar +: un'immersione nel futuro del fotovoltaico residenziale. Sabato, 17 maggio il Campus Tecnologico di Elmec a Brunello apre le porte al territorio per un esclusivo evento formativo alla scoperta di tutti i vantaggi dell'energia solare

TERNATE – Un laboratorio di decorazione dei biscotti per la Festa della mamma alla biblioteca di Ternate. Ogni partecipante potrà decorare i propri biscotti utilizzando glasse, pasta di zucchero, zuccherini e glitter alimentari, per poi confezionare un sacchettino da portare a casa e regalare a una persona speciale

LAVENO MOMBELLO – Festival della Meraviglia, tre giorni di eventi a Laveno per stupirsi e riflettere. Il programma della rassegna che dal 16 al 18 maggio porta sulle rive del Lago Maggiore incontri, mostre e spettacoli per guardare il mondo da nuove prospettive.

AZZATE – Genitori e figli si sfidano con Famiglia in gioco ad Azzate. Un momento di leggerezza in famiglia, con l'aiuto della pedagogia del gioco. Dal 17 maggio, ogni 3° sabato del mese alle 16.30 dalle Mamme in cerchio. Partecipazione gratuita

TRADATE – L'8° edizione di Maggio Insieme porta

GAVIRATE – Check-up gratuito a smartphone e computer con Digital Sherpa. L’appuntamento è per sabato 17 maggio all’oratorio di Gavirate. Ci sarà anche la raccolta dei dispositivi inutilizzati per donarli a chi ne ha bisogno – Tutte le informazioni

TRADATE – Al Parco Pineta torna la Festa della Biodiversità. Al Centro Didattico Scientifico – EcoPlantario un pomeriggio ricco di attività, tutte pensate per conoscere ed esplorare la natura – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Il mito dell’esploratore nella letteratura italiana: una conferenza di Enzo Laforgia a Villa Mirabello. Venerdì 16 maggio, un nuovo appuntamento nell’ambito della mostra “Incontri di mondi lontani” con una lezione dedicata alla figura dell’esploratore tra Ottocento e Novecento – Tutte le informazioni

VARESE – “Dal sexting al revenge porn”: a Varese incontro con la sociologa e autrice Giorgia Butera. In occasione dei venti anni di attività, la Fondazione Morandi propone l’incontro con l’autrice del libro che è una sorta di vademecum di aiuto e prevenzione. Appuntamento sabato 17 maggio a Villa Recalcati – Tutte le informazioni

VARESE – “Gestire le emissioni, prevenire le molestie olfattive”: un convegno con Università dell’Insubria e Arpa Lombardia. L’incontro, ospitato nell’aula magna «Granero-Porati» di via Dunant, a Varese, è organizzato da Cristiana Morosini, ricercatrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Ateneo, e da Fabio Carella, direttore del Dipartimento di Como e Varese di Arpa Lombardia – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – “Il 25 aprile ‘45 il paese entrò in massa a Villa Durini”: a Gorla Minore un tuffo nella storia. Con letture e racconti sulla Liberazione, venerdì 16 maggio a Gorla Minore si approfondirà cosa avvenne in paese il 25 aprile 1945, per mostrare come la storia passò anche dalla Valle Olona e ricordare così la Resistenza. Appuntamento in sala Verde di Villa Durini alle 2045 – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – “M(a)y Fiber 2025”, primo appuntamento con le visite guidate. Il primo appuntamento è in programma per sabato 17 maggio dalle 17.00 alle 18.30: visita guidata alla mostra “Miniartextil” presso le Sale gemelle del Museo del Tessile e alla mostra “Trame di nero e di bianco” al secondo piano del Museo – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello l’esposizione “Buongiorno Ceramica”. L’iniziativa “Amici Ceramisti in Bottega”, organizzata nell’ambito di Buongiorno Ceramica, si terrà il 17 e 18 maggio 2025 presso la Bottega Costantini – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Il Festival Barocco de Gli Speziali prosegue con il violino di Joanna Dobrowolska. Secondo appuntamento con la musica con il concerto intitolato “Linguaggio del corpo – Brevi racconti sul violino nell’arco dei secoli” – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Coro e l’Orchestra Masolino Ensemble aprono la stagione dei concerti a Tradate. Nato a Castiglione Olona nel 2017, il Masolino Ensemble ha rapidamente conquistato notorietà grazie a un’intensa attività artistica che conta ormai decine di concerti sul territorio e non solo – Tutte le informazioni

UBOLDO – A Uboldo “Musica in corso” tra lirica e pop a favore della Caritas. Sabato 17 maggio al CineTeatro San Pio, il quartetto LadieSoprano in concerto con un viaggio tra opera, canzone napoletana e successi internazionali – Tutte le informazioni

VARESE – “L’organista incontra lo storico”, la musica a Varese nel 1700. L’organista Ismaele Gatti e lo storico Matteo Maino proporranno un’alternanza di brani organistici e interventi di carattere storico che metteranno in risalto sia lo stile musicale del XVIII e XIX europeo – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Concerto di Primavera all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. L’evento è organizzato dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso in collaborazione con il Lions Club Luino, il Lions Club Gavirate e l’Associazione Culturale Europea (ACE) – Tutte le informazioni

MALNATE – Malnate accende la musica e l’impegno civile: arriva il concerto “Italian Women Tribute”. Sabato 17 maggio al palazzetto dello sport un evento rock tutto al femminile dedicato ai diritti delle donne e contro ogni guerra – Tutte le informazioni

LIBRI

BARASSO – “Con i guanti bianchi”: a Barasso la presentazione del libro di Giosué Romano. La serata, promossa in collaborazione con l’Associazione Librarsi, si inserisce nel calendario degli eventi della biblioteca – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gli eventi di BaBook 2025 alla Galleria Boragno. La Galleria ospiterà alcuni appuntamenti nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e parteciperà all’organizzazione di eventi in altre location cittadine – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

ARSAGO SEPRIO – Il sipario si alza su Terra e Laghi 2025: in scena “Giulietta e Romeo”. Venerdì 16 maggio prende il via la 19° edizione del Festival di teatro internazionale, transfrontaliero e macroregionale organizzato dal Teatro Blu di Cadegliano Viconago – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Travedona Monate una serata con il Teatro amatoriale in lingua inglese. Lo spettacolo ‘Compassionate Healing’ (Cure compassionevoli) andrà in scena per tre sere da venerdì 16 a sabato 18 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – Al teatro Nuovo di Varese va in scena la Divulgazione Coatta Ambientale. Fill Pill porta a Varese la sua “Divulgazione Coatta Ambientale”: uno show per ridere, pensare e sostenere la Fiera del DES sabato 17 maggio alle 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Al Teatro di Varese torna lo spettacolo AbbaDream. Sabato 17 maggio l’energia contagiosa e l’atmosfera indimenticabile della leggendaria band svedese – Tutte le informazioni

SPORT

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte arriva la Mountain Color Run della Valceresio. Una camminata non competitiva adatta a tutti che si svolgerà tra i paesi di Cavagnano e Cuasso al Monte. Una passeggiata tra le strade del paese, immersi nel verde, circondati da musica, allegria e… una pioggia di colori – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Pedalando per un futuro migliore: torna la Randonnée “Il Faro” tra sport e solidarietà. Domenica 18 maggio a Bisuschio l’evento ciclistico non competitivo promosso da Newsciclismo per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e l’Associazione L’Arcobaleno di Nichi – Tutte le informazioni