“Fiori al profumo di caffè”, un mattino creativo tra rose di carta e colazione a Ternate

Una mattina rilassante da trascorrere in compagnia creando splendide rose di carta e gustando una deliziosa colazione

La Biblioteca di Ternate, in collaborazione con Il Comitato Genitori, organizza “Fiori al Profumo di Caffè”: un evento per gli amanti dei fiori e della creatività.

L’appuntamento è per il 18 maggio alle 9:30 alla Biblioteca di Ternate. A guidare il corso sarà Claudia, che insegnerà ai partecipanti l’arte di creare splendide rose di carta. Un’opportunità perfetta per esprimere la propria creatività e trascorrere una mattinata rilassante in compagnia. L’esperienza sarà accompagnata da una deliziosa colazione.

La partecipazione ha un costo di 10 euro e la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati possono riservare il proprio posto tramite WhatsApp al numero +39 378 307 1335 oppure compilando il modulo di iscrizione a questo link.