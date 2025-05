Gli eventi di BaBook 2025 alla Galleria Boragno

La Galleria ospiterà alcuni appuntamenti nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e parteciperà all’organizzazione di eventi in altre location cittadine

Anche quest’anno la Galleria Boragno collaborerà all’organizzazione del festival BA Book, indetto dalla Città di Busto Arsizio e in programma dall’ 11 al 18 maggio.

Ecco il calendario dettagliato:

– mercoledì 14 maggio alle 20:30 alla Biblioteca comunale “Sala Monaco” si terrà la presentazione del libro “La Contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli” di Rachele Ferrario, edito da La Tartaruga.

– giovedì 15 maggio alle 18:30, a cura de Il Libraccio, la Galleria Boragno ospiterà Niccolò Pala per la presentazione del suo libro “Scandalo in copertina. Censura, musica e immagini dagli anni Sessanta al nuovo Millennio”, edito da Arcana.

– venerdì 16 maggio alle 18:00, alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, Alessandro Averna Chinnici presenterà il suo libro “L’Italia di Rocco Chinnici”, edito da Minerva.

Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

– sabato 17 maggio alle 20:30, a cura della Biblioteca Comunale, la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Aspettami al Caffè di Napoli” di Chiara Gily, edito da Mondadori.

– domenica 18 maggio alle 18.30, a cura della Biblioteca Comunale, la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà Diego Passoni per la presentazione del libro “Quel che resta di Santiago”, edito da Sonzogno.