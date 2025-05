A Gavirate un check-up gratuito a smartphone e computer con Digital Sherpa

L’appuntamento è per sabato 17 maggio all’oratorio di Gavirate. Ci sarà anche la raccolta dei dispositivi inutilizzati per donarli a chi ne ha bisogno

CHECK-UP GRATUITO DEI TUOI DISPOSITIVI!

Hai un PC, laptop o smartphone che ha bisogno di una controllata? Vieni a trovarci!

17 MAGGIO

Ore 9:00

Oratorio di Gavirate – Via Guglielmo Marconi

Entrata libera

Il Circolo ACLI Gavirate APS, in collaborazione con Digital Sherpa, ti aspetta per un check-up gratuito dei tuoi dispositivi digitali.

In più, raccogliamo dispositivi inutilizzati per donarli, a chi ne ha davvero bisogno.

Un piccolo gesto per aiutare le persone e l’ambiente!