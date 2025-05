A Travedona Monate una serata con il Teatro amatoriale in lingua inglese

Lo spettacolo ‘Compassionate Healing’ (Cure compassionevoli) andrà in scena per tre sere da venerdì 16 a sabato 18 maggio

Venerdì 16 Maggio debutta sul palco di Travedona Monate lo spettacolo ‘Compassionate Healing’ (Cure compassionevoli)

Appuntamento venerdì 16 Maggio alle ore 20, sabato 17 Maggio alle 18, Domenica 18 Maggio alle 17 presso il Teatro Santamanzio, via Santa Caterina 42, Travedona Monate. Biglietti: thebenvenutoplayers.org/

Da inizio anno, la compagnia teatrale The Benvenuto Players si è impegnata ad esplorare le realtà più delicate e spesso invisibili della nostra società per presentare ‘Compassionate Healing’ (Cure compassionevoli), un evento legato al tema del benessere psicologico, di rilevante interesse attuale, in una serata che promette un mix di emozioni, risate, consapevolezza e cambiamento.

Lo spettacolo, composto da due atti unici, ‘Haiku’ e ‘Airswimming’, in versione originale inglese, offre uno spunto di riflessione profonda e intima sulle difficoltà interiori, sul dolore silenzioso, e sul percorso di speranza che, a volte, riesce a fiorire anche nei momenti più oscuri.

‘Haiku’ di Kate Snodgrass, diretto da Sanford Clark, è un’opera delicata e minimalista che utilizza le suggestioni della poesia e il linguaggio simbolico al fine di esplorare il confine sottile dell’anima tra realtà e psiche turbata, rappresentando la lotta interiore alla ricerca di un equilibrio familiare.

‘Airswimming’ di Charlotte Jones, diretto da Deborah Rodari e Caron Bunn, racconta la storia di due donne che, pur vivendo in mondi separati, condividono il peso del silenzio e la solitudine in un mondo che le emargina. Con tono audace e provocatorio, la storia esplora il potere del legame umano e la forza di lottare contro la sofferenza psicologica.

In un percorso artistico che attraversa il linguaggio teatrale e la poesia, con accompagnamento musicale dal vivo (Maddalena Antona, voce, e musicisti Jamm Aps), la compagnia si propone di offrire un’esperienza artistica e culturale, nonchè di stimolare una riflessione collettiva nell’esplorare le tematiche del paradigma delle neurodiversità, abbattendo muri di solitudine e dando una voce a chi spesso non ha spazio per essere ascoltato.

Il teatro in lingua originale infine offre la possibilità di attivare l’acquisizione linguistica in modo dinamico e coinvolgente, permettendo al pubblico di esplorare uno spazio cognitivo in cui affinare le proprie competenze linguistiche.

Per seguire le attività dei Benvenuto Players, Aps Ets Varese, si invita a consultare il sito thebenvenutoplayers.org. A cornice di questo debutto, il Teatro Santamanzio da anni ospita esperienze culturali alternative e inclusive. Per informazioni, consultare il sito www.santamanzio.it

Importante: lo spettacolo se terrà interamente in lingua inglese.