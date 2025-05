Al teatro Nuovo di Varese va in scena la Divulgazione Coatta Ambientale

Sabato 17 maggio alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese, va in scena Divulgazione Coatta Ambientale, il nuovo spettacolo del comico e divulgatore romano Fill Pill: un evento che unisce satira pungente e riflessione critica sui temi della crisi ambientale, organizzato come serata di raccolta fondi a sostegno del Distretto di Economia Solidale (DES) di Varese.

L’iniziativa ha un obiettivo preciso: contribuire alla realizzazione della prossima Fiera del DES, in programma per domenica 1 giugno nei Giardini Estensi di Varese, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese.

La Fiera, giunta alla sua 10ª edizione, è un appuntamento territoriale dedicato all’economia solidale, alla sostenibilità ambientale e alle buone pratiche locali: un’occasione per incontrare produttori, associazioni, cooperative e cittadini impegnati nella costruzione di un’economia giusta, partecipativa e orientata al bene comune.

Lo spettacolo di Fill Pill si inserisce in questo percorso, offrendo un’occasione inedita per coinvolgere il pubblico in modo leggero ma consapevole. Divulgazione Coatta Ambientale è infatti un format ibrido – tra TEDx e panel accademico “fatto male”, come lo definisce l’autore stesso – in cui dati, grafici e concetti complessi vengono raccontati con un linguaggio diretto e popolare.

Fill Pill alterna riflessioni sulla crisi ambientale, energetica e alimentare ad aneddoti personali, tratti da esperienze reali maturate in diversi settori della sostenibilità: dalla pesca alle rinnovabili, fino alla fondazione di un’associazione ambientalista.

Con il suo stile ironico e spiazzante, Fill Pill riesce a parlare a un pubblico ampio, affrontando con leggerezza argomenti che solitamente scoraggiano o dividono. Il risultato è uno spettacolo che diverte, informa e lascia il segno.

Lo spettacolo si inserisce all’interno del Festival Di Terra e di Cielo, in programma a Varese

dal 15 al 18 maggio 2025.

A cura degli studenti della classe 3ªC dell’IPC Einaudi. In collaborazione con Filmstudio 90 APS, Totem Varese, Studio Video Pola 34 e Legambiente Varese. Con il sostegno di Fondazione Cariplo e in partenariato con il Comune di Varese.