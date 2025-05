Cavalieri, spade e cene sotto la tenda: a Cassano arriva il weekend medievale

È stato un lavoro lungo ma ora sono pronti al debutto: dal 16 al 18 maggio 2025 al Parco della Magana di Cassano Magnago arriva Camelot Fest, il festival dedicato all’universo medievale e fantasy.

Un debutto assoluto, di fronte è palpabile l’emozione dei promotori, dopo lunga preparazione che ha coinvolto Comune, associazione Le Officine (cui sono affidati i maggiori eventi di aggregazione della cittadina) e associazione Mala Strana guidata da Luigi Fichera.

«Luigi ci ha proposto questo progetto che è stato da subito gradito: abbiamo subito colto l’occasione perché la nostra città lo merita» dice l’assessore Alessandro Passuello, che si augura «che sia la prima di una serie di edizioni».

«Trovare un’amministrazione così aperta a una iniziativa insolita come questa è segno di lungimiranza» dice Fichera. «Portiamo in provincia di Varese qualcosa che mancava, noi abbiamo una esperienza con Treciano Medioevo Festival a Trezzano sul Naviglio».

Un progetto «che ha avuto bisogno di due anni di gestazione» e che ora si prepara all’edizione “zero” con lo spirito di una manifestazione in grado di conquistare tutti, «è pensata per coinvolgere anche un pubblico non per forza di appassionati, rivolti alle famiglie come al nerd appassionato di rievocazioni».

Proprio per conquistare un pubblico ampio, iol nome si rifà al medioevo più conosciuto, «quello della saga di Camelot».

Ci saranno tre sere di cene medievali con menù a sei portate, sotto la tenda allestita nel parco. C’è anche una proposta street food, con sconto su bibite per chi si presenta con abbigliamento medievale.

E poi tutto quel che fa medioevo: «lezioni base di scherma storica, laboratori di tiro con l’arco medievale, un laboratorio per la realizzazione di scarsella in cuoio». E ancora per bambini la scuola di magia di Merlino e un laboratorio di araldica con realizzazione di uno scudo (che sarà lasciato ai partecipanti). Qui tutto il programma.

Matia Campanoni, delle Officine, dice che l’associazione ha sempre voluto «recepire gli stimoli e cercare collaborazioni» e quindi volentieri s. Qua ci mettiamo a disposizione.

«Speriamo sia un successo per poter continuare anche nei prossimi anni».