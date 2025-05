Al Teatro di Varese torna lo spettacolo AbbaDream

Sabato 17 maggio, il Teatro di Varese si prepara a scatenarsi al ritmo travolgente degli AbaDream. Alle ore 20:30, l’energia contagiosa e l’atmosfera indimenticabile della leggendaria band svedese rivivranno grazie all’attesissimo spettacolo.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una serie infinita di singoli in cima alle classifiche dal 1974 al 1982, gli Abba hanno scritto pagine indelebili nella storia della musica pop, continuando ancora oggi a emozionare e coinvolgere intere generazioni di fan. Nati a Stoccolma nel 1972, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (le cui iniziali formano il nome del gruppo) hanno regalato al panorama musicale alcune delle canzoni più amate e ballate di sempre.

Lo show AbbaDream è una vera e propria esplosione di dinamismo e frizzantezza, che ripropone successi indimenticabili come la trionfatrice all’Eurovision Song Contest nel 1974 “Waterloo” (celebre quest’anno per il suo 50° anniversario), l’iconica “Mamma Mia” (che ha ispirato celebri film hollywoodiani), le trascinanti “Money Money Money” e “Dancing Queen” (presentata per la prima volta il 18 giugno 1976 in occasione del matrimonio del re di Svezia con Silvia Sommerlath, a cui è dedicata), e l’emozionante “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, reinterpretata anche da Madonna nel suo singolo “Hung Up” del 2005.

In AbbaDream, la musica, le voci e i costumi originali si fondono per trasportare il pubblico nel cuore pulsante dell’universo Abba, offrendo agli spettatori l’opportunità di partecipare a un concerto-evento che ripercorre la trasformazione di questa band effervescente in un mito intramontabile. Questo spettacolo è un sentito e coinvolgente tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Björn.

AbbaDream è una produzione Stage 11 un’agenzia con vent’anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento dal vivo, che si distingue per l’eccellenza artistica e tecnica, garantendo un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità.

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/ event/abbadream-teatro-di- varese-18671606/