A Laveno Mombello l’esposizione “Buongiorno Ceramica”

L’iniziativa “Amici Ceramisti in Bottega”, organizzata nell’ambito di Buongiorno Ceramica, si terrà il 17 e 18 maggio 2025 presso la Bottega Costantini

Amici Ceramisti in Bottega

________________________________________

Esposizione di ceramiche nella Bottega Costantini.

L’iniziativa “Amici Ceramisti in Bottega”, organizzata nell’ambito di Buongiorno Ceramica, si terrà il 17 e 18 maggio 2025 presso la Bottega Costantini a Laveno Mombello. L’evento propone un’esposizione di opere ceramiche realizzate da artisti locali e realtà del territorio. La bottega ospitante offrirà inoltre dimostrazioni dal vivo delle sue tecniche artigianali, tra cui la lavorazione “Incisa Oro” e la stampa su porcellana. L’iniziativa prevede apertura straordinaria delle botteghe, mostre e visite guidate. Un’occasione unica per avvicinarsi all’arte ceramica, conoscere i suoi protagonisti e riscoprire il valore dell’artigianato locale.

Mostra di Ceramiche realizzate da:

Irene Cornacchia Laveno Mombello

Zoraya Martinez Varese

Nuova Ceramica Industriale Laveno Mombello

Antonio Quattrini Varese

Oreste Quattrini Varese

Albino Reggiori Laveno Mombello

Terra e Fuoco Lab Laveno Mombello

Vera Ceramica Artistica Laveno Mombello

Bottega Costantini Laveno Mombello

• Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

• Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00