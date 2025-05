Genitori e figli si sfidano con Famiglia in gioco ad Azzate

Un momento di leggerezza in famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco. Dal 17 maggio, ogni 3° sabato del mese alle 16.30 dalle Mamme in cerchio. Partecipazione gratuita

“Regalarsi del tempo per giocare insieme, genitori e figli, è davvero una scelta vincente!” Parte da questa considerazione Famiglia in gioco, il nuovo appuntamento promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate ogni 3° sabato del mese, dalle 16.30 alle 18.30 nella loro sede di via Volta.

Un momento di incontro per famiglie, per giocare e divertirsi insieme: mamme, papà e figli.

La proposta è semplice: le Mamme in cerchio mettono a disposizione dei partecipanti diversi giochi da tavolo. Ogni famiglia può sceglierne uno oppure chiedere consiglio a Sara e Marco, giovane coppia di genitori, entrambi giocatori esperti.

In un secondo momento tavoli e famiglie potranno mischiarsi e rilanciare la sfida su nuovi tavoli o coinvolgendo nuovi giocatori.

La partecipazione agli incontri di Famiglia in gioco è per tutti libera e gratuita e durante il pomeriggio trascorso insieme verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti.

Per i figli più piccoli ci sarà una tata, cosicché i genitori possano giocare con i figli più grandi.

“L’obiettivo, molto semplice, è quello di offrire un momento di leggerezza di famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco – spiegano le Mamme in cerchio – Insomma una coccola per i nostri legami familiari!»

Il primo incontro è in programma sabato 17 maggio alle ore 16.30 alle Mamme in cerchio di via Volta 44, ad Azzate.