Luca & The Tautologists in concerto davanti a Carù Dischi a Gallarate

Sabato 17 maggio alle ore 16:00 lo storico negozio Carù Dischi, in piazza Garibaldi a Gallarate, ospiterà un nuovo appuntamento delle sue “Bookstore Sessions”, portando in piazza il progetto musicale Luca & The Tautologists. L’ingresso sarà libero per tutti gli appassionati di musica che vorranno assistere alla performance dal vivo.

Il gruppo, con il chitarrista e compositore Luca Andrea Crippa, propone un repertorio originale che unisce ricerca sonora e narrazione musicale, accompagnato al basso da Paolo Roscio.

Durante l’evento verranno proposti brani tratti dai precedenti lavori discografici della band, come “Suddenly Last Summer” e “Poetry in the Mean-Time”, opere che hanno saputo farsi apprezzare in ambienti indipendenti per la loro ricercatezza e profondità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0331 792508 o scrivere all’indirizzo dischi@carudischi.com.