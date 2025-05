Gli scrittori del Lago Maggiore si raccontano alle Officine dell’Acqua di Laveno

Lo scorso 13 marzo lo spazio Materia – sede di Varesenews a Castronno – ha ospitato una serata dedicata al Lago Maggiore e ai suoi scrittori, che sono tanti, validi e assai originali. Un incontro riuscito e piacevole che si ripeterà (pur con qualche differenza) sabato 17 maggio a Laveno Mombello con il titolo “Scrittori di Lago 2”.

L’appuntamento (dalle ore 11) è alle Officine dell’Acqua, il pregevole spazio museale ricavato in quelli che furono i magazzini delle Ferrovie Nord e che si trovano proprio adiacenti alla stazione, nei pressi dell’imbarcadero di Laveno, a due passi dalle acque del lago. All’incontro parteciperanno tre autori: Luca Attrattivo presenterà il romanzo Cimicefarfalle, Rossana Girotto parlerà del suo L’abbraccio della sirena. Il fascino oscuro del lago mentre lo scrittore e drammaturgo Giancarlo Buzzi svelerà alcuni passaggi del suo Rosa ma non di Maggio.

Attrattivo, Girotto e Buzzi sono tutti legati al Lago Maggiore e, dopo aver presentato i singoli lavori, saranno protagonisti di un talk show a botta e risposta condotto da Damiano Franzetti, giornalista di VareseNews, e da Pierre Ley di Officine dell’Acqua. Tanti i temi che verranno trattati: dalla storia alla buona tavola, dai personaggi che hanno segnato le sponde del Verbano a tutto quel mondo economico che ha tratto e trae vita proprio dalla presenza di un lago così importante. Un mix di cultura, curiosità e attenzione al territorio.

La mattinata si concluderà nel modo più gustoso: un aperitivo preparato da chi erediterà la tradizione gastronomica e di ospitalità del lago, ovvero gli allievi di cucina e di sala del Centro Formazione Professionale di Luino che prepareranno e serviranno gli spuntini offerti ai tutti i partecipanti. Accanto alle prelibatezze fornite dal Salumificio Colombo di Crosio della Valle, azienda che custodisce le ricette della norcineria locale. L’evento è promosso dal nostro giornale, VerbanoNews, che ha come scopo quello di raccontare le sponde del lago e il movimento turistico e culturale che si sviluppa tanto in Lombardia, quanto in Piemonte e nel Canton Ticino.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per chi prenota il proprio posto: iscriversi permette anche di partecipare all’aperitivo finale. Bastano pochi istanti: l’iscrizione infatti viene attivata online CLICCANDO QUI e compilando i campi richiesti.