Oasi Lipu in festa domenica 18 maggio

Una giornata speciale in cui accogliere tutto il pubblico e vivere un’esperienza in natura tra visite guidate, censimenti di farfalle, erbe selvatiche commestibili, sfide tra famiglie, letture e un aperitivo per brindare insieme ai 60 anni della Lipu

Anche quest’anno è arrivato il momento dell’evento principale per le riserve e Oasi Lipu: la festa delle Oasi che nel 2025 vede un anno importante 60 anni dalla fondazione della Lipu. Tantissime iniziative in tutte le realtà d’Italia, in provincia di Varese vi aspetta un ricco programma di eventi alla Riserva Palude Brabbia.

Una giornata speciale in cui accogliere tutto il pubblico e vivere un’esperienza in natura tra visite guidate, censimenti di farfalle, erbe selvatiche commestibili, sfide tra famiglie, letture e un aperitivo per brindare insieme ai 60 anni della

Lipu.

Programma della giornata:

CONOSCERE E OSSERVARE LE FARFALLE h 10 e h 14.30

Accompagnati da Valerio Orioli andremo alla scoperta della biologia e del ruolo ecologico di questi insetti, osservandoli con il retino entomologico e classificandoli. Attività di Citizen Science all’interno delle giornate Bioblitz di Regiona Lombardia e in collaborazione con parco Campo dei Fiori.

VISITA GUIDATA ORNITOLOGICA

Una passeggiata in zona di riserva integrale fino alla torretta d’osservazione, dove grazie ai binocoli, osserverete la fauna presente. Tra curiosità sul mondo alato e spiegazione scientifiche le guide vi accompagneranno in questo affascinante mondo.

ENIGMI PALUSTRI (dai 7 anni)

Una serie di enigmi e prove che le famiglie divise in squadre, dovranno risolvere per trovare la soluzione finale. Personaggi strambi lungo i sentieri dell’oasi aiuteranno o meno ragazzi e genitori per raggiungere il loro obiettivo. E voi sarete in grado di risolvere l’enigma palustre?

ATTIVITA’ PER I PICCOLI (3/6 anni)

Teatrino giapponese Kamishibai “animali in festa” , giochi di movimento e un piccolo laboratorio per realizzare semplici marionette con materiali di recupero. Un pomeriggio da vivere con mamma e papà…e tuffarsi infine su una bella merenda!

ERBACCE IN PADELLA

Una passeggiata tra i prati dell’oasi accompagnati da Rosella Aresi e Ombretta Tuligi che vi insegneranno a riconoscere le erbe selvatiche commestibili e il loro uso in cucina. Impareremo ad utilizzare, i fiori e le piante che spesso erroneamente vengono considerate “erbacce”, ma che un tempo venivano ampiamente utilizzate dai nostri nonni in quanto celano proprietà salutari oltre che essere ottimi ingredienti per arricchire i nostri piatti. Alle 16.30 CACCIA ALLE ERBE! per mettersi alla prova nel riconoscimento delle erbe commestibili e provare a vincere l’ambito premio (marmellate e preparazioni a base di erbe di Ombretta).

L’ANGOLO DELLA POESIA h. 18.00 la nostra volontaria Martina ci leggerà alcune

poesie, tratte dal suo ultimo libro fresco di stampa!

A seguire un APERITIVO tutti insieme chiuderà la giornata di festa.

Dalle 15.30 saranno presenti ALCUNE BANCARELLE su api, intaglio del legno e altre a sorpresa.

Informazioni e prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it