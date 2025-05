“Gestire le emissioni, prevenire le molestie olfattive”: un convegno con Università dell’Insubria e Arpa Lombardia

Venerdì 16 maggio alle ore 8.30 l’Università dell’Insubria, in collaborazione con Arpa Lombardia, propone un convegno di approfondimento su un tema attuale e delicato dal titolo «Gestire le emissioni, prevenire le molestie olfattive: normativa e tecniche di contenimento dell’impatto odorigeno».

L’incontro, ospitato nell’aula magna «Granero-Porati» di via Dunant, a Varese, è organizzato da Cristiana Morosini, ricercatrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia e coordinatrice del Comitato di Indirizzo dei corsi di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente e in Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, e da Fabio Carella, direttore del Dipartimento di Como e Varese di Arpa Lombardia.

Il fenomeno delle emissioni odorigene e delle molestie olfattive generate da diverse attività produttive, spesso causa di allarme e disagio per i cittadini, rappresenta una sfida anche per i gestori degli impianti e per le istituzioni, chiamate a bilanciare interessi legittimi ma frequentemente in conflitto. La giornata di studio si propone di chiarire la distinzione tra emissioni e molestie, considerando le peculiarità della percezione olfattiva umana, e di fare il punto sulla normativa vigente, con uno sguardo particolare alle evoluzioni attese a livello regionale.

Accanto all’inquadramento giuridico, ampio spazio sarà dedicato alle tecniche di misura e campionamento, alle condizioni atmosferiche che influenzano la diffusione degli odori e alle soluzioni gestionali e tecnologiche per contenere l’impatto odorigeno.

Nel pomeriggio il convegno si arricchirà con una sessione interamente dedicata all’analisi di casi studio reali, esaminati sotto la lente di accademici, tecnici degli enti di controllo e gestori di impianti, offrendo così una panoramica concreta e multidisciplinare del problema.

«Questo appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra territori, istituzioni ed esperti, con l’obiettivo di approfondire il tema delle emissioni odorigene, un fenomeno che incide in maniera significativa sulla qualità della vita e sul benessere delle comunità – sottolineano Cristiana Morosini e Fabio Carella -. Attraverso la condivisione di esperienze concrete e l’analisi di casi studio provenienti da diverse realtà locali, intendiamo promuovere una visione comune e più consapevole della gestione degli odori. Il confronto ci permette non solo di valorizzare le buone pratiche già sperimentate, ma anche di individuare criticità ricorrenti e metodologie più efficaci per la prevenzione e il monitoraggio».

Per i saluti istituzionali interverranno il prorettore vicario dell’Università dell’Insubria Umberto Piarulli e la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo.

L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria a partire dal lunedì 14 aprile al link: https://forms.office.com/e/gMzTAfcwwm

Tutti i dettagli sono disponibili nella locandina allegata.