Nuova Opel Frontera 2025 arriva a Varese: un weekend da non perdere da Marelli & Pozzi

La rivoluzione firmata Opel è pronta a conquistarvi: la nuova Frontera 2025 debutta ufficialmente in showroom con un imperdibile Open Weekend da Marelli & Pozzi, in Viale Borri, sabato 17 e domenica 18 maggio.

Design rinnovato, anima green e tecnologia di bordo all’avanguardia: nuova Opel Frontera è pronta a diventare la protagonista della mobilità urbana e fuori città. Linee robuste e moderne si uniscono a interni spaziosi e connessi, per un SUV compatto che non rinuncia a comfort e funzionalità. Disponibile anche in versione 100% elettrica, Frontera rappresenta una scelta intelligente per chi cerca stile, efficienza e un’esperienza di guida evoluta.

Durante gli Open Weekend, Marelli & Pozzi apre le porte non solo alla nuova Frontera, ma anche a una selezione esclusiva di offerte dedicate ai marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Potrai scoprire le promo attive sulla Lancia Ypsilon Hybrid, le proposte sulla gamma FIAT elettrificata, e le occasioni su modelli Alfa Romeo dallo spirito sportivo e inconfondibile.

In più, valutazione dell’usato, consulenza dedicata e test drive: il team Marelli & Pozzi ti guiderà nella scelta dell’auto perfetta per te. E se stai cercando un’auto subito disponibile, la selezione KM0 e pronta consegna sarà la risposta ideale, con agevolazioni su finanziamenti e rottamazione.

Segna le date. Il 17 e 18 maggio, ti aspettiamo da Marelli & Pozzi Varese, in Viale Borri 211. Vieni a conoscere da vicino nuova Opel Frontera 2025 e scopri tutte le offerte straordinarie sul mondo dell’auto. È il momento giusto per cambiare strada.