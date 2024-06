M5S Samarate: “Un gruppo non contro qualcuno, ma per la città”

Riceviamo e integralmente pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle Samarate, in vista del secondo turno elettorale

Nei giorni scorsi, in seguito all’annuncio di apparentamento delle liste a supporto di Alessandro Ferrazzi, abbiamo avuto occasione di assistere a un florilegio di articoli, comunicati e post social spesso indirizzati alla ricerca di una polemica del tutto strumentale e tesa principalmente a screditare la scelta effettuata dalle liste sopra citate.

Poiché non è nostro costume abbandonarci a simili sterili polemiche preferiamo, a beneficio dei nostri elettori e di tutti i cittadini Samaratesi, porre l’accento sulle motivazioni che hanno spinto il M5S Samarate ad apparentarsi con le liste Samarate al Centro e Samarate Insieme, allo scopo di supportare la candidatura di Ferrazzi, già sostenuto anche da PD, SCV e Giovamenti, in occasione del ballottaggio che si terrà Domenica 23 e Lunedì 24 Giugno.

Di fatto, il risultato della prima tornata elettorale ha espresso chiaramente la volontà dei Cittadini nel provare a cambiare una situazione che si trascina ormai da molti anni. Da ciò discende la nostra convinta adesione al sostenere la candidatura di Ferrazzi, consci che, mai come in questo momento, calzi a pennello la frase “L’unione fa la forza”.

Si tratta di una forza che nasce da una comunione di vedute sul futuro di Samarate e sul percorso da intraprendere per ridare dignità e speranza a una Città. Proposte comuni dettate dalla decadenza della Città, causata da perpetrata noncuranza.

Proposte comuni volte alla ricostruzione e ripartenza di Samarate. Proposte comuni per eliminare l’aleggiante rassegnazione nell’assistere a un declino che non può e non deve divenire irreversibile. La via da seguire per invertire questa tendenza è tracciata e riconoscibile nei molti punti in comune presenti negli obiettivi e nei programmi delle liste a supporto di Ferrazzi.

Si tratta naturalmente di programmi stilati a favore della Città e dei suoi abitanti: siamo fortemente convinti che la loro realizzazione sia la risposta calzante alla domanda dai Cittadini che hanno manifestato la volontà di cambiare Amministrazione.

A questo proposito teniamo a sottolineare come l’unione delle forze in campo non voglia rappresentare un baluardo contro qualcosa o qualcuno, men che meno contro la persona che ha ricoperto la carica di Sindaco in questi ultimi 5 anni. Al contrario, abbiamo costituito un insieme di persone competenti e di buona volontà, fiduciose e convinte di poter lavorare correttamente a favore della Città, nonché di rappresentati voluti dalla Cittadinanza.

Nella nostra qualità di Gruppo Consigliare del M5S, abbiamo lavorato con questi stessi obiettivi per 9 anni, cercando di proporre, con spirito costruttivo, analisi a volte anche critiche, ma sempre accompagnate da spunti di riflessione e proposte tese a risolvere evidenti criticità e a migliorare Samarate.

Purtroppo, trovandoci nel ruolo di minoranza, molte proposte non sono state accolte dall’Amministrazione uscente, ma i nostri elettori ci hanno premiato consapevoli dell’impegno profuso in tutti questi anni.

Forti dell’esperienza maturata negli anni e nella consapevolezza di poter fornire un validissimo supporto all’interno di un’auspicabile nuova Amministrazione, chiediamo quindi voi, nostri elettori e Samaratesi tutti che ci sostengono, di concederci nuovamente la fiducia espressa e sostenere convintamente la candidatura di Alessandro Ferrazzi.

Noi lavoreremo con rinnovato impegno per ricambiare la fiducia che ci vorrete accordare, e siamo certi che grazie al vostro supporto, potremo tornare a vivere nella Samarate che tutti vorremmo e che tutti meritiamo. VOTA ALESSANDRO FERRAZZI E SOSTIENI CON NOI IL CAMBIAMENTO