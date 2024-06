Quinto memorial Andreotti a Casciago. La famiglia di Francesco, storico volontario della Croce Rossa di Varese scomparso prematuramente, ha voluto ricordarlo con un corso di manovre pediatriche in particolare per gli studenti del corso socio sanitario I.P.S.S.C.T.S. Luigi Einaudi che durante i prossimi anni scolastici avranno l’opportunità di svolgere delle settimane di alternanza scuola lavoro presso gli asili nido della provincia di Varese.

Galleria fotografica Manovre salvavita insegnate agli studenti per ricordare Francesco Andreotti 4 di 16

Così domenica 24 giugno nella sede del Comune di Casciago studenti e studentesse hanno svolto il corso di manovre salvavita pediatriche. Hanno partecipato diversi studenti, ma anche famiglie, giovani e nonni/e intenzionati a formasi, sperando che non sia mai necessario, per il pronto intervento nei confronti di neonati e bambini. Erano presenti alla manifestazione anche l’associazione AVIS e AIL.

La famiglia Andreotti ringrazia il Comune di Casciago per la disponibilità e gli spazi, la Croce Rossa Italiana (comitato di Varese), gli ex colleghi di Francesco per la formazione e i parenti e amici vicini per l’organizzazione dell’evento.

La famiglia ricorda che l’anno prossimo nel mese di giugno ci sarà la possibilità di partecipare ad ulteriore evento riguardante le manovre di salvavita.