Mariolino Deplano vince le elezioni a Comabbio

Mariolino Deplano è il nuovo sindaco di Comabbio. La sua lista La Comabbio che Vorrei si è aggiudicata 374 preferenze contro le 249 della lista Comabbio Civica guidata dalla prima cittadina uscente Marina Paola Rovelli. In totale a Comabbio hanno votato 650 persone su 1.049 aventi diritto.

«La cittadinanza di Comabbio – ha commentato Deplano – ha espresso il desiderio di un cambiamento. Questo ci riempie di soddisfazione, ma ci investe di una responsabilità ancora maggiore. Ora cominciamo a lavorare fin da subito con impegno verso l’obietto di cambiare in meglio questo paese».

«Ora le priorità – aggiunge il primo cittadino – sono capire come riportare i servizi di base in paese e adottare un nuovo approccio per sistema scolastico con l’obiettivo di rendere la nostra scuola più attrattiva anche per le famiglie dei paesi vicini e salvarla dal rischio di chiusura a causa del calo demografico».