Maurilio Canton illustra candidati e progetto amministrativo per Cadrezzate con Osmate

Maurilio Canton, candidato sindaco a Cadrezzate con Osmate sostenuto dalla lista Energia per il Cambiamento, ha incontrato i cittadini delle due località per presentare i membri della squadra che lo accompagnerà alle elezioni dell’8 e 9 giugno e i punti principali del suo progetto amministrativo

«La nostra lista – spiega Canton – è un gruppo composto da molte persone alla prima esperienza in politica. Possiamo però contare anche su persone di esperienza come Maria Rosa Morganti, persona forte e piena di energia che sarei felice di avere al mio fianco come vicesindaco in caso di elezione. Proponiamo un progetto concreto, che sappiamo potrà essere finanziato e realizzato nell’arco dei prossimi cinque anni».

Il progetto amministrativo

Tra gli obiettivi principali di Energia per il Cambiamento c’è l’istituzione a Cadrezzate con Osmate di una comunità energetica rinnovabile sfruttando le strutture comunali per realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, alla quale potranno aderire tutti i cittadini, al fine di abbassare il costo delle bollette. «L’idea – afferma Canton – è portare il costo del consumo dell’energia elettrica pubblica a zero».

Iniziativa anche per quanto riguarda il supporto alle famiglie: con il progetto di realizzare un asilo nido nell’ex comune di Osmate ed estendere l’orario del doposcuola, per venire incontro alle necessità dei genitori che lavorano. «Il nostro obiettivo – spiega Canton – è non dover più costringere le giovani madri a dover scegliere tra figli e lavoro».

Nel progetto trova inoltre spazio la promozione dell’empatia attraverso un progetto di volontariato attivo coordinato dai nostri servizi sociali. Tra le idee, la creazione di una banca del tempo per aiutare le persone a prendersi cura dei propri cari fragili o ammalati. A questo si aggiunge la volontà di trasformare il centro anziani in un luogo ricreativo più fresco e aperto a tutte le fasce d’età.

Tra i lavori pubblici principali c’è la riorganizzazione del parco di Cadrezzate, dove si vogliono realizzare dei servizi igienici. A Osmate, invece, la lista di Canton vuole concordare con l’autorità di bacino la costruzione di un molo a disposizione dei cittadini del paese. «Un intervento – spiegano i candidati – che fa parte parte di un piano più grande per il miglioramento della spiaggia di Osmate, che si vuole chiudere e rendere a uso esclusivo dei cittadini di Cadrezzate con Osmate».

Una parte specifica del programma è la ristrutturazione del campo sportivo. Le azioni pensate sono: sostituire la copertura, innalzare il tetto e destinare alcuni spazi a magazzino, rinnovare gli spogliatoi. Creare nuovi spazi per altre attività sportive. Rifare l’illuminazione con luci led e installare pannelli solari.

Tra le iniziative di Energia per il Cambiamento anche la consegna gratuita a ogni famiglia del paese di un dissipatore di rifiuti da montare nello scarico del lavello, per ridurre i rifiuti “umidi” e far risparmiare nei costi della Tari.