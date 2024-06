Milano è protagonista della prossima stagione invernale di easyJet con tre nuove rotte per Oslo, Tromsø e Pristina

60 nuovi collegamenti annunciati da easyJet. L’offerta invernale da Milano Malpensa si amplia con l’arrivo di tre inediti collegamenti per Pristina, in Kosovo, Tromsø e Oslo, a segnare l’inedito ingresso della Norvegia nel network europeo della compagnia.

Le nuove destinazioni saranno raggiungibili a partire da fine ottobre, consentendo a chi lo desidera di iniziare a pianificare i ponti autunnali, le vacanze invernali e le settimane bianche con largo anticipo, assicurandosi le tariffe più basse.

Dal 27 ottobre, dal 4 dicembre e dal 7 dicembre, i passeggeri interessati potranno partire alla volta di Oslo e Tromsø, in Norvegia, e di Pristina, in Kosovo. Si aggiungono così al ventaglio di mete easyJet tre città di grande fascino, adatte per qualsiasi tipologia di viaggio si stia cercando, sia che si inseguano viste mozzafiato e paesaggi indimenticabili, sia che si punti a scoprire il fascino di luoghi e culture lontane.

Le prime due rotte, che segnano anche l’inedito ingresso della Norvegia nel network di easyJet, saranno operative rispettivamente con quattro (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) e con due (mercoledì e sabato) frequenze settimanali. La terza, in partenza in occasione dell’Immacolata, accompagnerà invece i milanesi in Kosovo con cadenza bisettimanale, il martedì e il sabato.