Mirko Reto si conferma sindaco a Casciago

È commosso Mirko Reto dopo che lo spoglio del primo centinaio di schede conferma la sua rielezione a sindaco di Casciago. Superato il quorum, la lista “Casciago in testa”, unica in lizza, doveva solo superare il 50% dei voti validi, obiettivo pienamente raggiunto. Reto si conferma dunque sindaco per il secondo mandato.

“È stata una campagna elettorale complicata, più di quello che si possa pensare. Gli ultimi tentativi di ostruzione non hanno raggiunto l’obiettivo, grazie al senso civico dei casciaghesi. Ringrazio loro, la mia squadra, tutti coloro i quali mi sono stati vicini – commenta -. Ora cominciamo a lavorare da subito, abbiamo tanti progetti avviati e altri da mettere in pratica. Siamo prontissimi”.