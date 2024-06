“Mornago ha bisogno di un rinnovamento, noi avanti con questo spirito”

La Tua Mornago è nata come lista civica, coinvolgendo cittadini di tutto il Comune, di cui molti giovani e molti alla prima esperienza: abbiamo creduto e rimaniamo convinti che Mornago abbia bisogno di un profondo rinnovamento e andremo avanti con questo spirito.

Oltre alla lista ci ha fatto piacere che si sia creato un bel gruppo di sostenitori e amici, segno del clima positivo e costruttivo che ci ha caratterizzati fin da subito.

Siamo soddisfatti della campagna che abbiamo condotto, sia per le esperienze e gli incontri che abbiamo avuto modo di fare con momenti veri di confronto con la cittadinanza, sia per la buona riuscita delle iniziative e presentazioni.

Molto positivo ed apprezzato dalla cittadinanza è stato il fatto che il candidato sindaco e tutti i 12 candidati abbiamo preso a cuore certi temi e siano stati parte attiva nel costruire e presentare il nostro programma: ampio coinvolgimento, zero personalismi e tanto gruppo.

Nel ringraziare i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia, guardiamo ad un risultato apparentemente negativo come ad un bicchiere mezzo pieno: non era scontato per un gruppo così nuovo farsi trovare pronto e coeso ed è molto positivo che tutti i candidati abbiano lavorato con impegno.

Per questo siamo ottimisti per il futuro: c’è una bella squadra che può solo crescere, affiatamento e propositività, tutte condizioni che ci permetteranno di fare 5 anni di buon lavoro di minoranza, sempre con il bene del nostro Comune e del nostro territorio in mente.