Nonna Tina di Malnate a 101 anni al seggio: “Sento la responsabilità del voto”

Si chiama Tina Ceronato, ha 101 anni, è di Malnate e per una vita intera ha fatto l’insegnante elementare. Questa mattina è arrivata al seggio puntualissima per votare. Con la saggezza di chi ne ha viste tante, la signora Tina ha mandato un bel messaggio a tutti i candidati sindaco e anche agli elettori, soprattutto a quelli che non votano: «Sento la responsabilità di partecipare alle elezioni, lo sento come dovere ed anche come piacere di contribuire al benessere del mio Paese. Ho voluto dunque conoscere tutti i programmi dei candidati e sono rimasta colpita dall’entusiasmo, dalla passione del proprio lavoro e dall’amore per il proprio Paese. So quanto è difficile governare. Vinca il migliore».