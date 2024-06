Notte Bianca a Somma Lombardo, un viaggio tra le regioni italiane in una città accogliente e multiculturale

Anche per il 2024 torna l’appuntamento con la notte più lunga dell’anno, il 6 luglio prossimo, quest’anno celebrativa del Bel Paese. “L’Italia in una Notte” è, infatti, il tema scelto per l’edizione 2024, che arriva dopo due edizioni di grande successo con la presenza in città di oltre 20mila persone. Somma Lombardo si trasformerà in un mosaico di culture e tradizioni provenienti da tutta Italia.

Somma Lombardo è da sempre una città accogliente, la cui identità è stata forgiata e arricchita negli anni dall’incontro con persone provenienti da diverse regioni italiane che hanno scelto di stabilirsi qui portando con sé le loro tradizioni. La Notte Bianca 2024 vuole essere una celebrazione di questa multiculturalità.

Per una notte i quartieri della città diventeranno un caleidoscopio di sapori, musica, eventi e colori provenienti da ogni angolo d’Italia. In Piazza Pozzo, trasformata nei “Quartieri Spagnoli” di Napoli, si potranno assaggiare le specialità dello street food partenopeo.

L’area “Calabria” ospiterà gruppi folkloristici che faranno rivivere le tradizioni della punta dello stivale. Piazza Affari, ribattezzata per l’occasione “Piazza Lombardia”, vedrà il ritorno dello Sbaracco, dopo il successo della fase di test dei mesi scorsi.

Nella zona della Cattedrale rivivrà un angolo di Puglia tutto da scoprire.

Sarà una notte speciale per riassaporare le proprie radici e allo stesso tempo sentirsi ancora di più parte di una comunità unita e fiera delle sue molteplici sfaccettature. I visitatori potranno partecipare a un ideale viaggio attraverso l’Italia, assaporando prodotti tipici regionali e immergendosi nelle diverse tradizioni della nostra penisola.

«Torna uno degli eventi clou dell’estate sommese – annuncia l’assessore a Turismo e Commercio Francesco Calò – quest’anno con un omaggio alla nostra bella Italia. “L’Italia in una notte” vuole essere, infatti, una celebrazione delle nostre radici, ma anche della bellezza del melting pot che una città contemporanea come Somma è diventata nel corso degli anni. Un luogo multietnico dove tradizioni e culture diverse convivono, arricchendosi a vicenda».

