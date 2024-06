Novità dal mondo Pro Patria: Festa della birra Bianco Blu e via ai lavori per il campo sintetico

Torna per la tredicesima edizione la Festa della Birra Bianco Blu del Pro Patria Club al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Dal 5 al 7 luglio la location si trasformerà nel momento di festa più atteso dai tifosi tigrotti che invitano tutti i cittadini a condividere una birra, un buon piatto, musica e divertimento durante tutto il weekend.

Durante le tre serate si esibiranno cover band di Vasco Rossi e Ligabue, la Balcon band e alcuni comici della scuola di Zelig. Tornano anche quest’anno il torneo di calcio balilla, il mercatino degli hobbisti e l’animazione per i più piccoli che potranno divertrsi anche sui gonfiabili.

Il presidente del club Giovanni Pellegatta annuncia una importante novità che renderà la presenza alla festa più piacevole: «Abbiamo inserito i qr code sulle brochure della festa per prenotare i tavoli e i dischi che suonano per evitare le code in piedi quando si ordina da mangiare».

Anche quest’anno la festa Bianco Blu fa rima con solidarietà grazie alla presenza di molti sponsor che hanno aiutato a coprire le spese della manifestazione: «Questo significa che potremo fare una donazione a due associazioni del territorio: Assieme a Francesco e Volontari del sollievo» – ha spiegato Pellegatta che poi ha confermato anche la collaborazione con Siticibo per la gestione degli avanzi.

L’assessore allo Sport Maurizio Artusa, appassionato di calcio e con un passato da arbitro, ha assicurato la propria presenza alle serate: «Ci sarò e cercherò di portare altre persone con me. Le associazioni sono importanti per tenere unito il tessuto sociale e noi le supportiamo ogni volta che possiamo»

Quest’anno, infine, si ricorda il mastro birraio della festa e storico tifoso Giulio Stagni «andato avanti» come ha sottolineato il presidente Pellegatta.

Per un tifoso che non c’è più, purtroppo, all’orizzonte non si vede il ricambio generazionale anche se qualche nuovo supporter per la Pro Patria ha rinfoltito almeno le file degli Ultras: «Purtroppo allo stadio si vedono pochi giovani ed è un trend che ci piacerebbe vedere invertito. Da parte nostra invitiamo tutti i giovani a venire alla nostra festa e, magari, innamorarsi dei colori della squadra della propria città, possibilmente da volontari tanto la paga è sempre la stessa: un panino con la salamella».

Infine l’assessore ha voluto sottolineare l’avvio dei lavori per il campo sintetico di allenamento (foto), alle spalle dello stadio Speroni: «Grazie all’importante lavoro fatto da questa amministrazione, in collaborazione con Regione Lombardia, abbiamo ottenuto il finanziamento per dotare la Pro di un campo in sintetico».

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

VENERDI’ 5 LUGLIO

• Ore 19:30 Apertura Festa e Stand Gastronomico

* Ore 20:00 Gara di Karaoke, a premi

* Ore 21:00 Cabaret con artisti di Zelig, Beppe Lodetti, Enzo Emanuello e Alessandro Petrone

• Ore 22:00 concerto con “Outsiders Band”

SABATO 6 LUGLIO

• Ore 16:30 Inizio Torneo di Calciobalilla in memoria di Finolezzi Alberto

• Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomico

* Ore 20:00 Gara di Karaoke a premi

* Ore 21:00 Esibizione Pole Dance

* Ore 22:00 Tributo a Ligabue con il gruppo Da zero a Liga.

DOMENICA 7 LUGLIO

• Ore 09:00 Ritrovo Vespa Piaggio 125 Primavera

• Ore 12:30 Aperitivo offerto dal Pro Patria Club

• Ore 17:00 Finale Torneo di Calciobalilla

• Ore 19:30 Apertura Stand Gastronomico

* Ore 20:00 Esibizione balli Country

* Ore 21:00 Balcon Band

* Ore 22:00 Tributo a Vasco con il gruppo Sensazioni Forti