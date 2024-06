Nuovo caso sospetto di Dengue a Busto Arsizio: scatta la disinfestazione in diverse vie

Un nuovo caso sospetto di Dengue ha destato preoccupazione in città. Oggi, l’ATS Insubria ha segnalato al Comune di Busto Arsizio un residente in via Tito Speri potenzialmente affetto dalla malattia. In risposta, il Comune ha immediatamente pianificato interventi di disinfestazione per salvaguardare la salute pubblica e prevenire la diffusione della Dengue, trasmessa dalla zanzara del genere Aedes.

Interventi di Disinfestazione Programmati

A partire da oggi, giovedì 6 giugno, e per i prossimi tre giorni consecutivi fino a sabato 8 giugno, verranno eseguiti trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida su suolo pubblico e privato. I trattamenti saranno effettuati dalle 20.00 alle 2.00 nelle seguenti vie, situate entro un raggio di 200 metri da via Tito Speri:

Via Tito Speri

Via Marco Polo (dall’intersezione con via Magellano fino all’intersezione con via Magenta)

Via Magellano

Via Osimo

Via Espinasse (dall’intersezione con via Venegoni fino all’intersezione con via Magenta)

Via Generale Fanti (fino all’intersezione con via Fano)

Via Aquile Randagie

Via Magenta (dall’intersezione con via Espinasse fino all’intersezione con via Marco Polo)

Via dei Mille (dall’intersezione con via Fratelli Cairoli fino all’intersezione con via Magenta)

Se le condizioni meteorologiche saranno sfavorevoli, come in caso di pioggia, i trattamenti verranno rinviati al primo giorno utile.

Precauzioni per i Cittadini

I residenti sono invitati a tenere chiuse le finestre e a non lasciare all’aperto animali domestici durante i trattamenti. Inoltre, è consigliabile raccogliere prima del trattamento frutta e verdura presenti in orti e giardini; questi prodotti non dovranno essere consumati per i successivi 30 giorni se non raccolti in tempo.

Collaborazione e Misure Preventive

Per garantire l’efficacia delle operazioni, i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali e gestori di attività produttive devono:

Consentire l’accesso agli addetti alla disinfestazione per l’applicazione dei trattamenti larvicidi e adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali nelle aree esterne private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze.

Seguire le indicazioni degli addetti alla disinfestazione per evitare la formazione di nuovi focolai.

Adottare misure preventive personali, come l’uso di repellenti per insetti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto.

Installare zanzariere alle finestre e svuotare frequentemente i contenitori con acqua stagnante, come i vasi di fiori.

Cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per animali e mantenere le piscinette per bambini in posizione verticale quando non in uso.

Per ulteriori dettagli e per consultare tutte le prescrizioni in vigore, i cittadini sono invitati a leggere il testo completo dell’ordinanza sindacale disponibile sul sito del Comune di Busto Arsizio.

Informazioni sulla Dengue

La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti. I sintomi includono febbre alta, forti dolori muscolari e articolari, mal di testa, eruzioni cutanee, e in alcuni casi può evolvere in una forma più grave con emorragie e rischio di morte. È essenziale prevenire le punture di zanzara e adottare misure di controllo della popolazione di zanzare per ridurre i rischi di trasmissione della malattia.

Se hai ulteriori domande o necessiti di chiarimenti, il Comune di Busto Arsizio rimane a disposizione per fornire assistenza.