Dopo il furto dei pc nella scuola di Corgeno, i genitori lanciano una raccolta fondi

Alcune settime fa, dei ladri erano entrati nella Scuola primaria Medaglie d’oro di Corgeno e avevano rubato tutti i pc per le lezioni. Una brutta sorpresa per insegnanti, alunni e famiglie, ma il comitato genitori non si è dato per vinto e ha aperto una raccolta fondi per acquistare nuovi pc da regalare alla scuola.

Il comitato genitori ha attivato un link per tutti coloro che vogliano sostenere l’iniziativa. Al momento, sul conto corrente del comitato sono arrivate donazioni per un totale di circa 1.200 euro. Inoltre, il comitato genitori è in contatto con alcune aziende del territorio disponibili a donare dei pc ricondizionati alla scuola.