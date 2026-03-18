Blitz dei carabinieri nei boschi di Vergiate: sequestrata droga e arrestato uno spacciatore
Sequestrate diverse dosi di cocaina, eroina e hashish insieme a contanti e telefoni, mentre per uno degli uomini è stato disposto il giudizio direttissimo a Busto Arsizio
Un arresto e una denuncia per spaccio di droga nei boschi di Vergiate. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, intervenuti in una zona boschiva vicino a via Garibaldi (Foto di repertorio).
L’intervento è scattato nella mattinata di lunedì 16 marzo, al termine di un’attività di monitoraggio portata avanti dalla Stazione di Vergiate e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, che avevano individuato una piazza di spaccio attiva e ben organizzata.
Il blitz nei boschi
Decisivo il contributo dei Carabinieri Cacciatori, specializzati in operazioni in aree impervie. I militari sono riusciti a infiltrarsi rapidamente nella zona boschiva, individuando il bivacco utilizzato come base dai due uomini.
Uno dei due è stato sorpreso mentre dormiva all’interno del rifugio improvvisato, mentre il complice ha tentato la fuga senza successo, venendo bloccato poco dopo.
Droga e contanti sequestrati
Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato 20 grammi di cocaina, 15 grammi di eroina e 35 grammi di hashish, oltre a 300 euro in contanti. Recuperati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e diversi telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita.
Arresto e provvedimenti
Uno dei due uomini, cittadino marocchino, è stato arrestato e sarà processato per direttissima al Tribunale di Busto Arsizio. Per il complice, invece, è scattata la denuncia e sono state avviate le procedure di espulsione attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.