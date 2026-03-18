Blitz dei carabinieri nei boschi di Vergiate: sequestrata droga e arrestato uno spacciatore

Un arresto e una denuncia per spaccio di droga nei boschi di Vergiate. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, intervenuti in una zona boschiva vicino a via Garibaldi (Foto di repertorio).

L’intervento è scattato nella mattinata di lunedì 16 marzo, al termine di un’attività di monitoraggio portata avanti dalla Stazione di Vergiate e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, che avevano individuato una piazza di spaccio attiva e ben organizzata.

Il blitz nei boschi

Decisivo il contributo dei Carabinieri Cacciatori, specializzati in operazioni in aree impervie. I militari sono riusciti a infiltrarsi rapidamente nella zona boschiva, individuando il bivacco utilizzato come base dai due uomini.

Uno dei due è stato sorpreso mentre dormiva all’interno del rifugio improvvisato, mentre il complice ha tentato la fuga senza successo, venendo bloccato poco dopo.

Droga e contanti sequestrati

Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato 20 grammi di cocaina, 15 grammi di eroina e 35 grammi di hashish, oltre a 300 euro in contanti. Recuperati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e diversi telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita.

Arresto e provvedimenti

Uno dei due uomini, cittadino marocchino, è stato arrestato e sarà processato per direttissima al Tribunale di Busto Arsizio. Per il complice, invece, è scattata la denuncia e sono state avviate le procedure di espulsione attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese.