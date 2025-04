Ladri rubano tutti i computer della primaria di Corgeno:”Ci hanno rubato il futuro, aiutateci a ricostruirlo”

«Ci hanno rubato il futuro». A scriverlo in un’accorata lettera sono i bambini della scuola primaria Medaglie d’oro di Corgeno, frazione di Vergiate, che lunedì mattina sono rientrati nelle loro classi e hanno trovato l’amara sorpresa: tutti i computer della scuola sono stati rubati. Tutti e 26, dalle classi, dal laboratorio di informatica e dall’aula STEM che con tanta fatica era stata allestita con il contributo del comitato genitori.

Ma gli alunni non si vogliono dare per vinti e non vogliono darla vinta ai ladri di futuro e per questo hanno scritto un vero e proprio appello che riportiamo di seguito, sperando che le loro parole facciano breccia nei cuori di chi può aiutarli a risolvere questo grosso problema.

Un lunedì notte qualunque, una sera di pioggia qualunque, una notte noiosa …..

Ah ecco sí!

Forse è stata proprio la noia mischiata a tanta cattiveria che ha spinto alcuni individui ad entrare nella NOSTRA scuola primaria di Corgeno e rubarci tutti i NOSTRI computer, ben 26 elaboratori presenti nelle classi, nell’aula di informatica e nell’aula STEM !!!

Computer che usiamo quotidianamente, perché si sa, oggi la tecnologia fa parte del nostro percorso di crescita scolastica.

Le nostre maestre ci insegnano ogni giorno ad avvicinarci sempre più in maniera corretta al mondo della tecnologia; scriviamo, facciamo calcoli, ascoltiamo e vediamo video formativi, le maestre comunicano con le nostre famiglie tramite il Registro elettronico e Classroom.

Avevamo già computer non sufficienti per tutti noi alunni ora non ne abbiamo nemmeno uno , la nostra aula di informatica è vuota perché qualcuno ha deciso così…

I nostri genitori si impegnano ogni anno, tramite il Comitato Genitori, a raccogliere contributi per regalarci tante cose belle per la nostra scuola, ma fanno anche tanta fatica a organizzare tutto, impiegano tanto tempo per allestire le feste per noi, tanto materiale che hanno rubato lo avevano acquistato con i ricavati di queste manifestazioni.

Noi lo sappiamo che ora loro stanno già pensando come poter fare a regalarceli di nuovo ma quanto tempo ci vorrà? Costano tanto e noi cresciamo in fretta.

Magari qui tra di voi c’è qualcuno che può aiutarci, anche con piccoli gesti, a riacquistare una parte dei computer sottratti alla nostra scuola.

Noi lo sappiamo che in questo mondo tra chi ci sta aiutando a crescere non ci sono solo persone cattive ma ci sono tante persone brave con il cuore pieno di bontà.

I bambini della scuola primaria Medaglie D’Oro di Corgeno.

Chiunque vorrà prendere contatto con loro potrà farlo attraverso la mail: comitatogenitoricorgeno@gmail.com.