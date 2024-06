Olgiate Olona celebra i 25 anni di ordinazione sacerdotale di don Giulio Bernardoni

Con immensa gioia, tutta la Comunità Pastorale di Olgiate Olona si unisce per celebrare il XXV anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Giulio Bernardoni. È con gratitudine che i fedeli olgiatesi hanno deciso di ringraziarlo per il “Sì” pronunciato con fede e entusiasmo cinque lustri fa davanti al Cardinale Carlo Maria Martini.

Sin dal giorno della sua consacrazione il 12 giugno 1999, quando l’Arcivescovo di Milano, citando il Papa, lo esortò a essere “sempre pastori coraggiosi e fermi, ma buoni, umili, accoglienti, devoti, disinteressati”, don Giulio ha preso sul serio questo invito, dimostrandolo quotidianamente con la sua dedizione e il suo amore per la comunità.

Le testimonianze raccolte da alcuni consiglieri parrocchiali evidenziano la capacità di don Giulio di dialogare con tutte le realtà parrocchiali, associative e civili, trovando sempre un’armonia di intenti. La sua risolutezza nel portare a termine progetti importanti e il suo spirito pastorale lo rendono un vero uomo di Dio, un pastore che guida il suo gregge nel terzo millennio.

Don Giulio ha saputo accompagnare le famiglie nei momenti più importanti, come testimonia un consigliere riguardo al matrimonio della sua figlia con un genero originario del Pakistan, organizzato con uno spirito ecumenico e inclusivo. La sua attenzione alla vita concreta e la sua capacità di ascolto sono state fondamentali per molti, permettendo loro di sentirsi capiti e sostenuti.

Grazie alla capacità di dialogo con chi collabora con lui nelle tante attività pastorali, don Giulio ha saputo creare un ambiente in cui i fedeli si sentono ascoltati e guidati. Questo sprona tutti a mettersi in gioco nel servizio agli altri secondo lo stile di Gesù, che è sempre stato in mezzo ai suoi per essere per loro il Buon Pastore.

Un vero pastore, con lo sguardo verso il futuro e l’attenzione operosa al presente di chi bussa alla sua porta: questo è don Giulio oggi in mezzo alla comunità. Il suo segreto, però, è noto: l’attaccamento a Cristo, la sua frequentazione costante, la fedeltà alla Chiesa, suo corpo.

Celebrazioni per l’anniversario

Per celebrare questo importante anniversario, il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale San Gregorio Magno in Olgiate Olona ha organizzato una serie di eventi:

Sabato 8 Giugno

Ore 18.00: Chiesa S. Giovanni Bosco, Santa Messa nel V anniversario di don Giovanni Calastri e don Fabio Pirola. A seguire, apericena e momento di festa per adolescenti e giovani in Oratorio.

Domenica 9 Giugno

Ore 10.30: Chiesa Prepositurale Ss. Stefano e Lorenzo, Santa Messa solenne nel XXV anniversario di don Giulio alla presenza del nuovo Consiglio Pastorale. Le Sante Messe delle 10.00 e 10.30 nelle altre due parrocchie sono sospese.

Ore 13.00: Oratorio Santo Stefano, Pranzo con parrocchiani, amici e parenti. Per prenotazioni chiamare entro il 3 giugno ai numeri Paolo 333 9017840 o Enza 338 3087486. Costo: € 30 adulti, € 15 bambini fino a 10 anni.

Ore 21.00: Solenne Processione Eucaristica del Corpus Domini per le vie del centro, accompagnata dalla Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago. Percorso: piazza Santo Stefano, via Montella, via Mazzini, via Cavour, via Paolo Greppi, piazza Santo Stefano.

Mercoledì 12 Giugno

Ore 21.00: Chiesa S. Giuseppe, Santa Messa solenne nel giorno dell’anniversario di Ordinazione di don Giulio con i sacerdoti del Decanato e amici. A seguire, rinfresco in Oratorio.

Un pensiero per don Giulio

Durante le celebrazioni, sarà possibile lasciare un augurio scrivendolo sul quaderno in fondo alla chiesa. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate all’acquisto di un dono da parte di tutta la comunità.