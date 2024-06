Costruendo fucina futuro è orientamento al lavoro nell’Ambito territoriale di Sesto Calende

Parte con un incontro lunedì 17 giugno su opportunità e strategie su LinkedIn “Costruendo fucina futuro“, una serie di appuntamenti su orientamento e lavoro proposti dall’Ambito territoriale di Sesto Calende tra giugno e luglio.

Gli incontri sono aperti a tutti i residenti del territorio di riferimento dell’ambito, ad accesso gratuito e su prenotazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai cittadini opportunità per arricchire le possibilità di confronto con il mercato del lavoro.

Gli eventi si inseriscono in un progetto più ampio di valorizzazione dell’esperienza maturata nei decenni dagli Sportelli sociali di cittadinanza, confluita ora nell’apertura anche di spazi dedicati ai temi caldi in questi anni di urgenza economica e culturale.

Ciò grazie a due grandi movimenti sul territorio, a cominciare dall’apertura di una co-progettazione per la riorganizzazione dello storico servizio dell’Ambito che ha visto la costruzione del servizio tra il Piano di zona di Sesto Calende e la cooperativa L’Aquilone di Sesto Calende in collaborazione con la cooperativa Vedogiovane. Di impatto anche il progetto “StarT Generation: nuove stelle, nuove partenze, nuove opportunità per orientarsi nel mondo”, presentato a Regione Lombardia nell’ambito de La Lombardia è dei Giovani edizione 2023.

“Costruendo Fucina Futuro” vuole essere un preludio a ciò che si realizzerà nei prossimi mesi: luoghi e spazi di incontro tra cittadini, aziende, scuole e territorio per favorire scambi e crescita di opportunità entro i quali far germogliare iniziative, incontri, approfondimenti, attivazioni.

IL PROGRAMMA

Si partirà con una terna di attività che ruotano attorno a LinkedIn.

Il primo per lunedì 17 giugno, presso la Sala Marchetti di Vergiate, con una serata informativa che spiegherà “Come ottimizzare il proprio CV su Linkedin”.

Gli esperti di Lhub Agency condurranno verso la valorizzazione di strumenti utili per il mercato del lavoro.

A conclusione un aperitivo. Iscrizione a QUESTO LINK.

A seguire “Creare e gestire un profilo Linkedin per attivare il lavoro”, laboratorio pratico a cura di Immaginativi, che si realizzerà in due appuntamenti fissati per venerdì 28 giugno e venerdì 5 luglio presso la Biblioteca di Vergiate.

Iscrizione a QUESTO LINK.

A conclusione di questo focus, ad Angera è organizzato per giovedì 11 luglio un altro aperitivo, sempre a cura di Lhub Agency dal titolo “Chat GPT: usare l’AI per costruire un piano editoriale su Linkedin”.

Iscrizione a QUESTO LINK.

Interessati da un bando che ha visto l’assegnazione di voucher economici per la realizzazione di progetti volti a implementare le proprie competenze, i giovani dai 15 ai 29 anni che hanno partecipato e beneficiato di questa opportunità, saranno coinvolti martedì 18 giugno presso la Sala Consiliare di Sesto Calende, in un pomeriggio di scambio e riflessione guidati dagli specialisti di Artser.

“Voucher bando StarT: come si sta arricchendo il mio CV?” sarà l’occasione per portare a rilevanza quanto anche le esperienze informali, possano diventare bagaglio per il futuro.

Il Comune di Sesto Calende ospiterà, invece, tre laboratori teorico-pratici di approfondimento sui temi dell’imprenditoria.

L’équipe di esperti di Artser, con “Mettersi in proprio”, guiderà le startup in procinto di essere avviate o già avviate, verso approfondimenti relativi a strumenti di lavoro come il Business Model Canvas, il digital branding e il social media, fino a toccare temi che interessano pricing e bilancio.

Tre martedì di luglio – il 2, il 9 e il 16, quindi, per entrare nel vivo delle aziende e sostenerne l’onere.

Iscrizioni a QUESTO LINK.

Gli incontri sono gratuiti a iscrizione obbligatoria.