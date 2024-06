PalaBorsani di Castellanza full per “l’illegale” addio al basket di Marino e Cerella

Super big della pallacanestro per #TB4SlumsDunk, in un PalaBorsani di Castellanza mai visto così gremito di pubblico. Una festa dello sport unica nel suo genere per gli amanti del basket, quella tenutasi giovedì 27 giugno alla presenza di oltre duemila persone. Un momento di puro divertimento pensato e voluto da Tommaso Marino e Bruno Cerella per dire addio alla loro carriera da giocatori ed aprire un nuovo capitolo dello loro vita fuori dal parquet.

La partita ha visto due squadre di campioni sfidarsi in campo: da una parte Keasy, Javan, Thereal, Palacio e Charastella, capitanati da Marino, dall’altra capitanati da Cerella. Il match, pur non decretando un vincitore, ha offerto uno spettacolo degno dell’NBA, con azioni mozzafiato e momenti di grande ironia. Gli spettatori, tra cui noti influencer, si sono divertiti tra quarti frammentati da esibizioni e sketch che hanno ironizzato sul pensionamento dei due campioni.

La serata ha trasformato il pubblico in un’unica grande famiglia, regalando emozioni che Marino stesso definirebbe “Illegali”, un termine molto utilizzato dal giocatore influencer per esprimere qualcosa di eccezionale. Felici e increduli per il successo dell’evento, Marino e Cerella, amici da una vita, sono pronti a dedicarsi maggiormente alla loro associazione solidale, Slums Dunk. Inoltre, Marino continuerà a collaborare con la società Legnano Basket per promuovere il brand Knights e proseguirà la sua avventura su Sky nel mondo del basket.