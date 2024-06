Nell’incidente a Parabiago morirono due pazienti. Patteggia 13 mesi l’autista del pulmino

Ha patteggiato una pena a 13 mesi e 10 giorni l’autista della Nordsoccorso Legnano che l’11 luglio 2023

provocò la morte, a seguito delle gravi lesioni riportate, di due pazienti fragili che stava accompagnando in ospedale per la dialisi. L’accusa per lui era di omicidio stradale.

I due passeggeri del pulmino Ducato morirono il 14 luglio e il 29 agosto a seguito delle ferite conseguenti all’incidente. Da quanto emerso, infatti, è stata accertata l’imperizia da parte del conducente che quel giorno non fece quanto in suo dovere per evitare sia l’impatto con la cancellata di una casa in viale Lombardia e un palo della luce, sia le conseguenze non imponendo ai passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.

Ieri, giovedì, il gup ha ratificato la pena concordata dal legale dell’autista e il pubblico ministero Nadia Calcaterra.