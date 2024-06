Per l’assegnazione dei mondiali di canottaggio 2027 Varese se le vedrà ufficialmente con Lucerna e Siviglia

La World Rowing ha ufficializzato le città che si contenderanno l’assegnazione dei Mondiali assoluti di canottaggio 2027. In corsa con Varese ci sono Lucerna (Svizzera) e Siviglia (Spagna). La decisione verrà presa il 16 novembre durante il congresso virtuale di World Rowing.

Dal lago alla città, il progetto Varese

Rispetto alle altre manifestazioni disputate qui negli ultimi quindici anni (europei, coppa del mondo, mondiali giovanili e master…), per i Mondiali assoluti sono necessari alcuni interventi accanto al campo di regata.

Ma il progetto di Varese 2027 è ancora più ampio. Partiamo dalla Schiranna dove servono tribune per un totale di 4mila posti (tra coperte e scoperte, tra quelle per le autorità, le federazioni e il pubblico) e dove, novità, sorgerà una Rowers Arena, anfiteatro dotato di maxischermo riservato solo ad atleti e tecnici per visualizzare le gare in diretta. Naturalmente resteranno in uso le strutture già presenti, investimenti importanti e lungimiranti (basta pensare alla torretta d’arrivo e alla palestra della Canottieri) che permettono di tenere “calmierato” il budget. Quello previsto è di 4,5 milioni di euro (a Belgrado 2023 è stato di 6 milioni ma, appunto, sono state realizzate infrastrutture indispensabili che Varese possiede già).

Un’altra grande novità sarà il Rowing Village – Medal Plaza ai Giardini Estensi: un villaggio dedicato ai Mondiali con spazi commerciali e di intrattenimento. Lì si svolgeranno le premiazioni serali (le medaglie saranno consegnate sul lago, ma ai Giardini è prevista la cerimonia completa) accompagnate da aree per mangiare e da eventi di musica e spettacolo che possano coinvolgere varesini e ospiti in città per le regate. Per collegare le due aree, lago e centro, sarà istituito un servizio navetta in grado di spostare il pubblico di volta in volta.