Precipita in montagna, morto un escursionista svizzero

La Polizia cantonale comunica che sabato 1 giugno, poco dopo le 19.30 a Ponte Brolla, è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme (CECAL) la scomparsa di un 31enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Zurigo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della REGA, del 144 e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS). Le ricerche intraprese hanno permesso di trovare il corpo privo di vita dell’uomo intorno alle 21.45 in un dirupo della zona denominata Quarzader.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il 31enne è precipitato mentre rientrava a piedi lungo un sentiero dopo una giornata trascorsa a svolgere attività di arrampicata insieme ad alcuni conoscenti. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.