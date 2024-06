Preoccupazione a Bodio Lomnago per due malviventi su un’auto nera che si fingono forze dell’ordine

C’è preoccupazione a Bodio Lomnago per la segnalazione di una possibile truffa che sta allarmando i cittadini nella giornata di oggi venerdì 14 giugno.

Secondo alcune testimonianze sarebbero stati avvistati in paese due malintenzionati, a bordo di una’Audi nera, che spacciandosi per uomini delle forze dell’ordine e con la scusa di stare cercando un ladro in fuga, tentano di intrufolarsi nelle case di inconsapevoli malcapitati.

Della vicenda sono allertati anche il Comune e le autorità che si stanno muovendo per scongiurare nuovi tentativi di truffa.